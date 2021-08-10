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Китай обещает безвозмездно выделить 2 млрд доз вакцины странам мира

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- Нина Ничипорова
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Как заявил председатель КНР Си Цзиньпин на Международном форуме по сотрудничеству в области вакцин против коронавируса, Китай в течение 2021 года предоставит странам мира в общей сложности 2 млрд доз вакцин от коронавируса.

"Китай будет и дальше прилагать усилия для оказания помощи развивающимся странам в борьбе с пандемией. В течение этого года мы приложим все усилия, чтобы предоставить миру 2 млрд доз вакцины от коронавируса", - сказал он.

Именно Поднебесная организовала и впервые провела Международный форум по сотрудничеству в области вакцин против COVID-19. Он прошел в режиме видеоконференции под председательством министра иностранных дел, члена Госсовета КНР Ван И. В нем приняли участие главы МИД, профильных ведомств, а также представители компаний-производителей и разработчиков вакцин из 30 стран мира. Это первая возможность собрать вместе страны, обладающие мощностями по производству вакцин, фармацевтические компании и производителей для укрепления глобального сотрудничества в этой области.

Кроме того, Китай выделит глобальному проекту Всемирной организации здравоохранения по совместным закупкам и распространению вакцины COVAX $100 млн для оказания помощи по вакцинам развивающимся странам. Лидер КНР также отметил, что Китай готов идти по одному пути с международным сообществом и содействовать международному сотрудничеству в сфере вакцин. Глава государства также призвал освободить вакцины от COVID-19 от прав интеллектуальной собственности.

Глава МИД КНР Ван И заявил о том, что Китай поставил за рубеж более 750 млн доз вакцин от коронавируса. Ситуацию по вакцинации в Кыргызстане во многом спас именно Китай, предоставивший в качестве гуманитарной помощи сначала 150 тысяч доз своей вакцины "Синофарм", потом – 1 миллион 250 тысяч доз. Этой вакциной прививают население Кыргызстана сейчас. Но, как известно, это не последний транш в помощи наших соседей Кыргызстану.

"Я благодарю правительство Китая за его руководящую роль в решении вопроса о справедливом доступе к вакцинам для развивающихся стран – самой насущной проблеме нашего времени", – сказал на форуме по сотрудничеству в области производства вакцин против COVID-19 глава ООН Антониу Гутерриш.

Но еще 11 миллиардов доз вакцин требуется для того, чтобы привить 70 процентов мирового населения от коронавируса и таким образом положить конец пандемии или, по крайней мере, ее критической фазе.

"Миру нужен глобальный план вакцинации, чтобы как минимум удвоить производство вакцин и обеспечить их справедливое распределение на базе механизма COVAX. Нам также нужна чрезвычайная целевая группа на уровне "большой двадцатки", которая будет координировать реализацию плана", – заявил Генсек.

Он подчеркнул, что вакцинация большинства жителей планеты – это крупнейшая в истории операция в сфере общественного здравоохранения. И это не просто вопрос справедливости. Массовый иммунитет также позволит предотвратить появление новых вариантов вируса, которые могут оказаться устойчивыми к существующим на сегодняшний день вакцинам и подорвать усилия по иммунизации населения.

Поэтому, по его мнению, увеличение производства вакцин требует более активного международного сотрудничества, в том числе – обмена технологиями и научными знаниями.

Напомним, Си Цзиньпин во время прошедшего в режиме видеоконференции саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заявил о том, что в ближайшие три года выделит развивающимся странам около 3 млрд долларов в качестве помощи для борьбы с пандемией и восстановления социально-экономического развития.


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URL: https://www.vb.kg/404651
Теги:
вакцина, Китай, Си Цзиньпин
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