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В сентября в школах страны начнет работать проект "Школьная лига"

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- Айжан Мамбеталиева
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Проект инициирует Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта совместно с министерством образования и федерацией "Школьная лига". В разработке проекта приняли участие детская футбольная лига, федерация волейбола, федерация баскетбола. Проект нацелен на развитие массового спорта среди школьников.

Школьная лига предполагает развитие командных видов спорта: футбол, волейбол и баскетбол. Эти виды не требуют специальной подготовки и больших вложений в инвентарь. Также командные виды развивают коммуникации, меры ответственности и дисциплины, ответственность за команду и свою школу. Все школьники смогут попробовать свои силы.

Вице-президент федерации "Школьная лига" Самат Токтоналиев рассказал VB.KG, что на сегодняшний день принято распоряжение кабинета министров, принят совместный приказ министерства образования и науки и госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта, разработан и утвержден регламент игры.

Организаторами уже начаты широкомасштабные действия, регламент проекта отправлен в регионы. Проведены совещания с начальниками областных управлений спорта, проведены совещания организационного комитета школьной лиги.

13 августа планируется онлайн совещание с участием всех учителей по физической культуре средних школ по инициативе министерства образования и науки. Запланированы серия тренингов для судей по футболу, волейболу и баскетболу.

Сейчас дорабатывается сайт "Школьной лиги". Где будет проходить регистрация команд и будут видны рейтинги команд.

Проект во всех школах страны планируют запустить в сентябре в начале учебного года. Отмечают, что даже если в учебных заведениях останется дистанционное обучение, оно не станет помехой для реализации. Ведь игры будут проходить на открытом воздухе, с соблюдением всех санитарных норм.

Организаторы надеются, что в результате успешной реализации программы "Школьная лига", массовым спортом в течение всего учебного года, будут охвачены более 150 тысяч школьников, и с каждым годом эта цифра будет только расти.


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URL: https://www.vb.kg/404659
Теги:
дети, спорт, школа
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