ГНС пресекла незаконный ввоз в Кыргызстан ряда товаров

Сотрудники Государственной налоговой службы на пунктах учета товаров близ контрольно-пропускных пунктов, расположенных на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, установили факты нарушений при ввозе крупного рогатого скота, автошин и дыни без соответствующих разрешительных документов.

На пункте учета товаров "Ак-Тилек" задержаны 3 грузовые автомашины, которые перевозили 20 автошин в количестве на сумму 150 тысяч рублей и КРС в количестве 60 голов на сумму 1,5 миллиона рублей.

На пункте учета товаров "Ак-Жол" - 2 грузовые автомашины перевозили 6 тонн дынь на сумму 120 тысяч тенге.

У импортеров отсутствовали справка налогового органа о налоговой регистрации на ввоз товара.

Материалы нарушений переданы в мобильную группу для проведения дальнейших мероприятий согласно законодательству.

Всего с начала этого года по фактам нарушений при ввозе товаров из государств-членов ЕАЭС в мобильные группы переданы 1 тысяча 83 материала.