Погода
$ 84.69 - 84.87
€ 99.20 - 100.60

ГНС пресекла незаконный ввоз в Кыргызстан ряда товаров

122  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники Государственной налоговой службы на пунктах учета товаров близ контрольно-пропускных пунктов, расположенных на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, установили факты нарушений при ввозе крупного рогатого скота, автошин и дыни без соответствующих разрешительных документов.

На пункте учета товаров "Ак-Тилек" задержаны 3 грузовые автомашины, которые перевозили 20 автошин в количестве на сумму 150 тысяч рублей и КРС в количестве 60 голов на сумму 1,5 миллиона рублей.

На пункте учета товаров "Ак-Жол" - 2 грузовые автомашины перевозили 6 тонн дынь на сумму 120 тысяч тенге.

У импортеров отсутствовали справка налогового органа о налоговой регистрации на ввоз товара.

Материалы нарушений переданы в мобильную группу для проведения дальнейших мероприятий согласно законодательству.

Всего с начала этого года по фактам нарушений при ввозе товаров из государств-членов ЕАЭС в мобильные группы переданы 1 тысяча 83 материала.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404662
Теги:
ГНС, товары
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  