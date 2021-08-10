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Выставка "Кыргыз жерим" открывается сегодня в галерее "Дубовый парк"

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- Анастасия Карелина
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Выставка "Кыргыз жерим" открывается сегодня, 10 августа, в выставочном центре Союза художников Кыргызской Республики – галерее "Дубовый парк". Вниманию ценителей прекрасного здесь будут представлены работы молодого автора Сыдыкалы кызы Арууке.

Организовали событие международный общественный фонд "Инициатива Розы Отунбаевой" и Союз художников Кыргызстана.

В экспозицию вошли этюды, натюрморты, а также пейзажи художника. Автор попыталась запечатлеть на бумаге самые красивые уголки Кыргызстана. Пишет Сыдыкалы кызы Арууке в реалистическом стиле.

Родилась Арууке в селе Падек в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области. Там же начала учиться изобразительному искусству. Затем девушка поступила в колледж при Национальной Академии художеств Кыргызской Республики имени Тургунбая Садыкова, а после уже в саму Академию. Успешно закончила учебу в 2019-м, в настоящий момент работает в колледже.

В разных конкурсах и выставках Арууке участвовала еще со студенческой скамьи, получала грамоты и дипломы. А в 2020 году благодаря фонду "Инициатива Розы Отунбаевой" молодая художница смогла посетить Государственную Третьяковскую галерею, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина и Центральный выставочный зал "Манеж" в Москве, а также побывала в Санкт-Петербурге в Государственном Эрмитаже.

Посетить экспозицию "Кыргыз жерим" в "Дубовом парке" все желающие смогут до 31 августа.


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URL: https://www.vb.kg/404665
Теги:
выставка, Джалал-Абадская область, искусство, культура, Кыргызстан, Роза Отунбаева
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