В РФ рекомендовали вузам самостоятельно вакцинировать иностранных студентов

Вузам в России предстоит за свой счет организовывать вакцинацию против коронавируса иностранных студентов. А также - также учитывать рекомендации, которые издаются органами здравоохранения и органами исполнительной власти в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

С такими рекомендациями выступило Министерство науки и высшего образования РФ, отметив целесообразность соответствующего вакцинирования "за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, при наличии соответствующей возможности".

В ведомстве также призвали требовать справки о вакцинации, перенесенной болезни или медицинском отводе при заселении в общежитие. И - проводить для тех, кто не привился, отдельные экзамены.

"С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно...принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий - для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации", - говорится, кроме того, в документе

Министерство советует предусмотреть и другие меры профилактики, в том числе ограничивая доступ посторонних в общежитие. Такие меры должны учитывать эпидемиологическую ситуацию в каждом конкретном регионе, а все эти рекомендации - действовать до стабилизации эпидемиологической обстановки в регионах и России в целом.

Принудительная вакцинация студентов от коронавируса для допуска к обучению в очной форме является дискриминацией определенных категорий их. Таково мнение Елены Шмелевой, руководителя образовательного центра "Сириус" (создан образовательным фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи по инициативе президента Владимира Путина).

"Я считаю, что принудительно студентов прививать нельзя и вообще ничто принудительное не может сработать эффективно. Чтобы ситуация была эффективна и безопасна для всех, надо собираться с союзом ректоров и с министерством и обсуждать. Мы против такого подхода, это дискриминация определенных категорий студентов", - заявила Шмелева, отвечая на вопрос о возможности введения ограничений на посещение не вакцинированными студентами очных занятий.