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В Узбекистане водителям разрешат ездить за рулем, имея только паспорт

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В Узбекистане грядут серьёзные изменения для водителей. Власти намерены разрешить пользоваться за рулем телефоном с наушниками и отменить штраф за установку монитора, а также позволить водителям ездить за рулем, имея только паспорт или ID-карту. Кроме того, в радарах появится погрешность в 5 км/ч, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Все эти нововведения предусмотрены проектом закона, разработанным Министерством юстиции на основании изучения передового зарубежного опыта. Сейчас он выставлен для общественного обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов.

Новый документ предусматривает следующие удобства для водителей транспортных средств:

закрепляется право пользования водителями телефоном через наушники и другие технические устройства, позволяющие вести разговор без использования рук, во время управления транспортным средством. Также исключается ответственность за повторное пользование водителями телефоном во время управления транспортным средством в течение года после применения административного взыскания;

исключается административная ответственность за установление монитора (дисплея) в передней части салона транспортного средства;

водителям предоставляется право пользования транспортным средством, не имея при себе водительского удостоверения, страхового полиса и техпаспорта, с условием наличия при себе биометрического паспорта или ID-карты, выданных в Узбекистане. При этом, наличие данных документов будет проверяться сотрудниками ГСБДД самостоятельно через электронную систему на месте остановки водителя. В целях внедрения в практику данного новшества Министерству внутренних дел поручается закончить до 1 декабря 2021 года все работы по интеграции нужных данных.

внедряется правило, согласно которому при измерении скорости движения транспортного средства путем специальных технических средств будет учитываться погрешность на 5 километров в час и отниматься от основного показателя скорости, зафиксированного специальным техническим средством.


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URL: https://www.vb.kg/404672
Теги:
Узбекистан
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