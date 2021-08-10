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И.о. мэра Оша Алмаз Мамбетов пообещал достроить инфекционный стационар

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- Александра Василькова
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И.о.мэра Оша Алмаз Мамбетов посетил инфекционный стационар города Ош и пообещал содействовать в его достройке. Об этом сообщает мэрия Оша.

Сегодня, 10 августа исполняющий обязанности мэра города Ош Алмаз Мамбетов посетил детский инфекционный стационар города. В ходе посещения градоначальнику рассказали о текущих задачах по улучшению инфраструктуры стационара, в том числе вопросах обеспечения автопарковкой, улучшению системы очистных сооружений, систем ирригации, модернизации кислородной станции.

Также был затронут вопрос строительства административного здания, которое планировалось начать еще в прошлом году, однако после подготовки проектно-сметной документации работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования. Согласно планам, в состав административного здания должны были войти рентген-,УЗИ-кабинеты, бак-лаборатория, административный блок и др.

После ознакомления Алмаз Мамбетов высказал инициативу оказать содействие в строительстве данного здания.

Также состоялась встреча с медперсоналом стационара, работающих в красной зоне, в ходе которой градоначальник поинтересовался вопросами заработной платы и надбавками врачей и младшего медперсонала, а также поблагодарил их за доблестный и самоотверженный труд во благо здоровья населения.


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URL: https://www.vb.kg/404673
Теги:
мэрия, Ош, Кыргызстан, Алмаз Мамбетов
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