И.о. мэра Оша Алмаз Мамбетов пообещал достроить инфекционный стационар

И.о.мэра Оша Алмаз Мамбетов посетил инфекционный стационар города Ош и пообещал содействовать в его достройке. Об этом сообщает мэрия Оша.

Сегодня, 10 августа исполняющий обязанности мэра города Ош Алмаз Мамбетов посетил детский инфекционный стационар города. В ходе посещения градоначальнику рассказали о текущих задачах по улучшению инфраструктуры стационара, в том числе вопросах обеспечения автопарковкой, улучшению системы очистных сооружений, систем ирригации, модернизации кислородной станции.

Также был затронут вопрос строительства административного здания, которое планировалось начать еще в прошлом году, однако после подготовки проектно-сметной документации работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования. Согласно планам, в состав административного здания должны были войти рентген-,УЗИ-кабинеты, бак-лаборатория, административный блок и др.

После ознакомления Алмаз Мамбетов высказал инициативу оказать содействие в строительстве данного здания.

Также состоялась встреча с медперсоналом стационара, работающих в красной зоне, в ходе которой градоначальник поинтересовался вопросами заработной платы и надбавками врачей и младшего медперсонала, а также поблагодарил их за доблестный и самоотверженный труд во благо здоровья населения.