За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 17 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 17 медицинских работников. Такие данные на 10 августа приводит Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек - 12 случаев;

в Чуйской области - 1;

в Иссык-Кульской области - 1;

в Баткенской области - 3.

За сутки из стационаров были выписаны 13 выздоровевших медицинских работников. С домашней самоизоляции выписаны 8 человек.

За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6626 случаев заражения COVID-19. Выздоровели – 6150 человек.