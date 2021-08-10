За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 17 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 17 медицинских работников. Такие данные на 10 августа приводит Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.
Согласно этим данным зарегистрировано:
в г. Бишкек - 12 случаев;
в Чуйской области - 1;
в Иссык-Кульской области - 1;
в Баткенской области - 3.
За сутки из стационаров были выписаны 13 выздоровевших медицинских работников. С домашней самоизоляции выписаны 8 человек.
За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6626 случаев заражения COVID-19. Выздоровели – 6150 человек.