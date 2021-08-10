Замглавы кабмина проверил готовность ТЭЦ Бишкека к отопительному сезону

Первый заместитель главы кабмина Айбек Джунушалиев проинспектировал готовность ТЭЦ города Бишкек к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Первый заместитель председателя кабинета министров КР Айбек Джунушалиев провёл выездное совещание по вопросам подготовки ТЭЦ города Бишкек к предстоящему осенне-зимнему отопительному периоду.

Он осмотрел основные цеха, ознакомился с рабочими процессами, проинспектировал состояние оборудований и процесс заготовки угля.

Руководство ТЭЦ отчиталось о проводимой подготовительной работе.

"К осенне-зимнему периоду все утверждённые работы в рамках плана мероприятий по подготовке к ОЗП должны быть выполнены в полном объеме и в срок, в том числе обеспечение установленного объёма угля, завершение текущих и капитальных ремонтных работ, обеспечение должной готовности оборудований к возможным нагрузкам в зимнее время", - сказал Айбек Джунушалиев.

По итогам выездного совещания Министерству энергетики и промышленности, ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" и ОАО "Электрические станции" поручено выполнить в установленные сроки все запланированные мероприятия на ТЭЦ в рамках подготовки к предстоящему зимнему отопительному периоду, обеспечить готовность основного оборудования к несению зимних нагрузок, поставку твердого топлива согласно графику и объему в соответствии с заключенными договорами, завершить все ремонтные работы оборудования до начала отопительного периода.

Напомним, ТЭЦ Бишкека является единственным крупным источником выработки электроэнергии на севере страны, станция покрывает до 1/10 всей потребности в электроэнергии Кыргызской Республики.