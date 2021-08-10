Кыргызстанцы поучаствовали в молодежном форуме российский соотечественников

В России подведены итоги Международного молодёжного форума российских соотечественников, проживающих за рубежом. Он, как сообщает Всемирный координационный совет российских соотечественников, проходил с 29 июля по 6 августа в смешанном формате - очно и онлайн.

Площадки форума объединили три города - Москву, Самару и Волгоград, всего в двух форматах были приняли участие молодые граждане 74 стран (включая Кыргызстан). Как отмечает фонд "Русский мир", форум стал одной из ключевых платформ, направленных на развитие практико-ориентированного диалога и взаимодействия российской молодёжи с их ровесниками из-за рубежа. К участию пригласили представителей русскоязычных организаций, сообществ, членов ассоциаций и объединений соотечественников в возрасте от 18 до 40 лет

В рамках форума были представлены эффективные практики работы, обсуждены перспективы укрепления сотрудничества между молодыми людьми, представляющими следующее поколение выходцев из России. Большое внимание уделялось развитию Автоматизированной информационной системы "Молодые соотечественники", речь шла и о старте мобильного приложения.

Значение этого многопланового мероприятия для консолидации молодежи России и других стран отметил на брифинге в Москве заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов. Он напомнил, что с инициативой проведения форума выступили сами молодые соотечественники при поддержке Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, а организаторами выступили Федеральное агентство по делам молодежи и Федеральное государственное бюджетное учреждение "Ресурсный Молодежный Центр".

"Считаем важным взаимодействие с молодежью. Министр, руководство министерства регулярно выступают на различных молодежных форумах. Стараемся говорить с молодыми людьми на понятном им языке о важных вопросах международной повестки дня, сохранении исторической памяти, об изменении климата, о непреходящих общечеловеческих ценностях. На протяжении последних лет МИД активно использует различные цифровые технологии, разнообразные онлайн-платформы, социальные сети. Мы готовы не только помогать молодежи разбираться в глобальной политике, но и сами у нее учимся новым веяниям и трендам, слушать и слышать мнение наших молодых современников. В этой связи особое внимание уделяем работе по линии объединений соотечественников. Будем и дальше всячески содействовать такого рода форматам, а также налаживанию прямых контактов между представителями молодежных организаций России и других государств", заявил Бикантов.

Международный молодежный форум российских соотечественников, проживающих за рубежом, - "20.20" планировалось провести в сентябре 2020-го. Но из-за коронавируса пришлось перенести на следующий год. Одновременно продолжается регистрация участников на другие международные молодежные мероприятия, запланированные в нынешнем году на российской территории. Их участниками также станут молодые кыргызстанцы. Это, в том числе, Международный молодежный форум "Евразия Global", который пройдет, как планируется, 2 – 8 сентября в Оренбурге.