Пакистанская B4U хочет сотрудничать с КР в авиационной отрасли

Группа пакистанских компаний B4U заинтересована в сотрудничестве с Кыргызстаном в авиационной отрасли. Об этом было сказано на встрече посла КР в Пакистане Уланбека Тотуяева с руководством B4U и Trading House, сообщает пресс-служба МИД.

Стороны обсудили совместные кыргызско-пакистанские проекты в банковской, микрофинансовой деятельности, в сфере торговли, фармацевтики и медицины, а также возможное сотрудничество в авиационной отрасли.

Тотуяев выразил уверенность в успешности дальнейшего сотрудничества, пожелал успехов компании B4U в реализации новых проектов на кыргызстанском рынке, а также выразил готовность оказать представителям компании необходимое политико-дипломатическое содействие.

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Группа компаний B4U объединяет 23 пакистанские компании как Bravo Homs, Revolts, Agrozem, Niazi Petroleum, Alpha TV, Emerging Innovations, Rehman Farms, B4U Soft Engineering, Future Property с представительствами в нескольких странах.В 2020 году компания B4U открыла свой филиал в Бишкеке.