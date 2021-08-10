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Пакистанская B4U хочет сотрудничать с КР в авиационной отрасли

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- ВБ
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Группа пакистанских компаний B4U заинтересована в сотрудничестве с Кыргызстаном в авиационной отрасли. Об этом было сказано на встрече посла КР в Пакистане Уланбека Тотуяева с руководством B4U и Trading House, сообщает пресс-служба МИД.

Стороны обсудили совместные кыргызско-пакистанские проекты в банковской, микрофинансовой деятельности, в сфере торговли, фармацевтики и медицины, а также возможное сотрудничество в авиационной отрасли.

Тотуяев выразил уверенность в успешности дальнейшего сотрудничества, пожелал успехов компании B4U в реализации новых проектов на кыргызстанском рынке, а также выразил готовность оказать представителям компании необходимое политико-дипломатическое содействие.

СПРАВКА

Группа компаний B4U объединяет 23 пакистанские компании как Bravo Homs, Revolts, Agrozem, Niazi Petroleum, Alpha TV, Emerging Innovations, Rehman Farms, B4U Soft Engineering, Future Property с представительствами в нескольких странах.В 2020 году компания B4U открыла свой филиал в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/404678
Теги:
авиация, Пакистан, сотрудничество, Кыргызстан
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