Мужчине стало плохо в бишкекской маршрутке. Он скончался до приезда медиков

В Бишкеке молодому мужчине стало плохо с маршрутке, он скончался. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

По словам очевидцев, сегодня утром в маршрутке, которая двигалась по проспекту Чуй, мужчине стало плохо, у него начались судороги.

Мужчине вызвали "скорую", но он скончался до приезда медиков.

Информацию СМИ подтвердил заместитель директора Центра экстренной медицины Бишкека Егор Борисов.

По его словам, вызов поступил в 08:50 по адресу проспект Чуй, 111а. На место бригада скорой помощи прибыла в 09:10.

Причина смерти пока неизвестна.