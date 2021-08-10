Мужчине стало плохо в бишкекской маршрутке. Он скончался до приезда медиков

В Бишкеке молодому мужчине стало плохо с маршрутке, он скончался. Соответствующее видео появилось в соцсетях.
По словам очевидцев, сегодня утром в маршрутке, которая двигалась по проспекту Чуй, мужчине стало плохо, у него начались судороги.
Мужчине вызвали "скорую", но он скончался до приезда медиков.
Информацию СМИ подтвердил заместитель директора Центра экстренной медицины Бишкека Егор Борисов.
По его словам, вызов поступил в 08:50 по адресу проспект Чуй, 111а. На место бригада скорой помощи прибыла в 09:10.
Причина смерти пока неизвестна.