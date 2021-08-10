Погода
$ 84.69 - 84.87
€ 99.20 - 100.60

Мужчине стало плохо в бишкекской маршрутке. Он скончался до приезда медиков

932  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке молодому мужчине стало плохо с маршрутке, он скончался. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

По словам очевидцев, сегодня утром в маршрутке, которая двигалась по проспекту Чуй, мужчине стало плохо, у него начались судороги.

Мужчине вызвали "скорую", но он скончался до приезда медиков.

Информацию СМИ подтвердил заместитель директора Центра экстренной медицины Бишкека Егор Борисов.

По его словам, вызов поступил в 08:50 по адресу проспект Чуй, 111а. На место бригада скорой помощи прибыла в 09:10.

Причина смерти пока неизвестна.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404679
Теги:
маршрутки, погибшие, Бишкек, Кыргызстан, скорая помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  