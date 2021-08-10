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База РФ в Таджикистане получила новое оружие из-за обострения в Афганистане

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Российская военная база в Таджикистане на фоне обострения обстановки в Афганистане получила новое вооружение - переносные зенитные ракетные комплексы "Верба", автоматы "Калашникова" АК-12, современные снайперские винтовки и огнеметы.

"На вооружение 201-й военной базы поступили новейшие автоматы Калашникова АК-12, пистолеты Ярыгина на смену пистолетам Макарова, современные армейские снайперские винтовки крупнокалиберные АСВК-М, огнеметы повышенной дальности метания и ПЗРК "Верба", - сообщила во вторник пресс-служба Центрального военного округа.

"Все это вооружение использовалось российскими подразделениями в ходе совместных учений с Таджикистаном и Узбекистаном, которые проводились на фоне дестабилизации обстановки в Афганистане", - говорится в сообщении пресс-службы.

Источник: "Интерфакс"


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URL: https://www.vb.kg/404684
Теги:
Афганистан, оружие, Таджикистан
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