ГКНБ задержал молодую женщину, сообщившую о "бомбе" и "заложниках" в ЦУМе

Задержана гражданка КР, сообщившая о якобы заложенном взрывном устройстве в ТРК ЦУМ. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По факту звонка о якобы заложенном взрывном устройстве 9 августа в здании торгово-развлекательного комплекса ЦУМ "Айчурек" г. Бишкек и одновременно об удержании заложников в одном из подсобных помещений собранные материалы были зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам, преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 246 "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" УК КР.

В рамках досудебного производства установлена и задержана гражданка Кыргызской Республики Г.З.А., 1994 г.р., уроженка Сокулукского района Чуйской области. Женщина, находясь в здании ТРК ГУМ "Чынар" г. Бишкек, приобрела сим-карту принадлежащую сотовой компании ОсОО "Нур Телеком" и сообщила о заложенной бомбе и удержании заложников в здании ТРК ЦУМ "Айчурек".

По предварительным данным, мотивом совершенного преступления является ссора с бывшим супругом, который арендует торговую площадку в указанном ТРК.

"Одновременно с этим, проводятся дополнительные мероприятия по установлению и задержанию возможных сообщников и организаторов", - говорится с сообщении.

В свою очередь ГКНБ Кыргызской Республики отмечает, что в настоящее время мировое сообщество стоит перед лицом серьезных угроз, одной из которых является проявление терроризма, и, к сожалению, Кыргызская Республика не является исключением. Однако, не смотря на предпринимаемые усилия со стороны органов национальной безопасности угроза актов терроризма все же сохраняется.

Необходимо отметить, что такого рода безответственные и необдуманные действия отдельных граждан республики приводят к отвлечению сил и средств органов безопасности и правоохранительных органов от их прямых функциональных обязанностей по обеспечению безопасности и правопорядка в стране.

В связи с чем, ГКНБ Кыргызской Республики просит граждан не совершать необдуманных действий, за которые предусмотрена уголовная ответственность (до 3-х лет лишения свободы) за заведомо ложное сообщение об актах терроризма (ст.228 УК КР).