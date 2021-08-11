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Российские военные в Кыргызстане продолжают помогать местным жителям

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- Евгений Денисенко
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Военнослужащие объединенной российской военной базы "Кант", дислоцированной в Кыргызстане, оказали гуманитарную помощь очередному объекту социальной сферы республики. На сей раз они, как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа РФ, которому структурно подчинена ОРВБ, побывали в Краснореченской специальной вспомогательной школе-интернате.

Российские военные и прихожане войскового храма Александра Невского, расположенного на территории базы, собрали и передали ребятишкам более 250 килограмм продуктов питания. В продуктовые наборы вошла мука, мясо, рыба, яйца, сыр, масло, разные виды круп, кофе, чай, сахар, сгущенное молоко и предметы первой необходимости.

Руководство интерната поблагодарило гостей за внимание, оказываемое, к слову, не впервые, за искреннее участие в судьбах его маленьких воспитанников.

В эти же дни военные "Канта" и прихожане храма Александра Невского пришли на помощь многодетной семье, которая оказалась в сложной жизненной ситуации и обратилась за помощью к командованию военной базы. Семья, в которой воспитывается пятеро детей, тоже получила продуктовые наборы, средства первой необходимости и одежду.

Объединенная российская военная база "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ в Центральноазиатском регионе. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.


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URL: https://www.vb.kg/404691
Теги:
Кант, авиабаза, Россия, Кыргызстан, Помощь
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