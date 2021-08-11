Российский эксперт предсказал переход радикалов из "Талибана" в ИГИЛ

При достижении компромисса между властями Афганистана и лидерами движения "Талибан" внутри последнего может произойти раскол. И тогда радикалы из рядов движения начнут переходить в международную террористическую организацию "Исламское государство" (ИГИЛ).

Так считает директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана МГИМО, эксперт Российского совета по международным делам Андрей Казанцев.

В своей статье по этому поводу он заявил, что существование ИГ и "Аль-Каиды" дополнительно склоняет талибов к радикализации. "Если руководство движения "Талибан" пойдет на мир с правительством, то процесс перехода наиболее радикальной его части, прежде всего, молодежи, в состав ИГИЛ может принять лавинообразный характер", - прогнозирует Казанцев.

По его мнению, взаимодействие между талибами и членами ИГ намного более вероятно, чем кажется на первый взгляд, поскольку у обеих группировок много общих черт. Они, в том числе, используют террористические методы против своих противников, в данный момент их боевики вместе противостоят правительственным войскам Афганистана в попытках сохранить контроль над потоками наркотиков.

"В конечном итоге как ИГИЛ, так и талибы, снабжаются через одни и те же логистические коридоры, проложенные через территорию Пакистана, и в целом эти коридоры скорее находятся в руках талибов, чем ИГИЛ", - подчеркнул Казанцев. И полагает, что слухи о сговоре между представителями двух группировок подкреплены серьезными основаниями.

"Таким образом, появление отряда ИГИЛ в любом районе Афганистана означает, что игиловцы, как минимум, договорились с талибами о пропуске своих караванов с оружием по контролируемой ими территории. Это даёт основания для многочисленных ходящих по Афганистану слухов о сговоре ИГИЛ и талибов", - отмечает эксперт.

Ситуация в Афганистане обострилась после начавшегося недавно вывода войск США и стран НАТО. Активизировавшиеся силы "Талибана" начали наступление на позиции правительственной армии. Она продолжает терять контроль над страной. Под контролем движения "Талибан", по сообщению агентства Reuters, находятся уже 65 процентов территорий Афганистана.

В публикации отмечается, что талибы угрожают захватить еще одиннадцать столиц разных провинций. И сейчас пытаются отрезать столицу страны Кабул от правительственных войск, расположенных на севере.