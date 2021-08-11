В МВД России приняли решение после конфликта в торговом центре Бишкека

МВД России запретило въезд в страну на 10 лет гражданину Кыргызстана, напавшему на русскоговорящую девушку в торговом центре Бишкека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на само правоохранительное ведомство.

"Министерством внутренних дел РФ по результатам проверки инцидента в торговом развлекательном центре "Технопарк" в Бишкеке Киргизской Республики, связанного с нападением на русскоговорящую девушку, принято решение о неразрешении въезда в РФ гражданину КР Алимбаеву Али 1992 года рождения в соответствии с подпунктом 1 части первой статьи 27 федерального закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" сроком на 10 лет", - говорится в сообщении.

Ранее, по информации Государственной Думы РФ, ее спикер Вячеслав Володин дал поручение профильному комитету подготовить соответствующее обращение по факту данного инцидента на имя председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана "взять на личный контроль" данную ситуацию. Володин назвал этот случай "недопустимым", "учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в Конституции страны".

"Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе – в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей", - написал Вячеслав Володин в своем канале в Telegram.