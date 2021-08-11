28-летний водитель на большегрузном авто сбил мужчину и скрылся

В Ак-Суйском районе водитель большегрузной автомашины сбил пешехода и скрылся. Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В ОВД Ак-Суйского района поступило сообщение из территориальной больницы о том, что в результате автонаезда к ним с различными травмами поступил гражданин Ч.Э., который позже от полученных телесных повреждений скончался.

Данное сообщение было зарегистрировано в ЕРПП ОВД Ак-Суйского района и было начато досудебное производство по ст. 297 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации автомототранспортных средств) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Выехавшая следственная оперативная группа районной милиции на место происшествия установила, что на 10 км автодороги Каракол-Раздольная-Сырзавод неизвестная большегрузная автомашина, совершив автонаезд на 51-летнего жителя села Уч-Кайнар Ч.Э., скрылась с места происшествия.

В рамках досудебного производства были проведены следственно-оперативные мероприятия, и инспекторами ООБДД по ОВД Ак-Суйского района был установлен водитель большегрузной автомашины "Хова", который совершил дорожно-транспортное происшествие. Им оказался 28-летний житель г. Каракол С.К. На предварительном допросе он признал свою вину.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, автомашина поставлена на стоянку.