514 койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

514 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 10 часов утра 11 августа приводит Штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным свободные места есть в:

Национальном хирургическом центре – 7;

Республиканской клинической инфекционной больнице – 41;

Клиническом родильном доме № 2 – 54;

Национальном центре кардиологии и терапии – 18;

Чуйской областной объединенной больнице – 38;

Национальном госпитале (ИОВ) – 45;

Национальном центре онкологии и гематологии – 27;

Национальном госпитале (Урологический корпус) – 25;

Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 80;

Республиканском центре наркологии – 85;

Военном госпитале – 30;

Национальном центре охраны материнства и детства – 29;

Центре фтизиатрии КГМА (№6 Общежитие) - 35.