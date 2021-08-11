514 койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

514 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 10 часов утра 11 августа приводит Штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данным свободные места есть в:
Национальном хирургическом центре – 7;
Республиканской клинической инфекционной больнице – 41;
Клиническом родильном доме № 2 – 54;
Национальном центре кардиологии и терапии – 18;
Чуйской областной объединенной больнице – 38;
Национальном госпитале (ИОВ) – 45;
Национальном центре онкологии и гематологии – 27;
Национальном госпитале (Урологический корпус) – 25;
Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 80;
Республиканском центре наркологии – 85;
Военном госпитале – 30;
Национальном центре охраны материнства и детства – 29;
Центре фтизиатрии КГМА (№6 Общежитие) - 35.