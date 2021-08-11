Объемы мигрантских переводов в 2021 году выросли почти на треть

В общей сложности с начала 2021 года трудовые мигранты перевели в Кыргызстан 1 миллиард 253,2 миллиона долларов. По сравнению с прошлым годом объем переводов вырос почти на 30 процентов.Такие данные приводит Национальный банк.

В июне текущего года кыргызстанцы перевели на родину 266,9 миллиона сомов, что на 17,47 процента большем, чем месяцем ранее, но почти на 4 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Рост денежных переводов в июне к маю обусловлен увеличением объема переводов из России на 17,85 процента и незначительно из Казахстана на 100 тысяч долларов и из США на 300 тысяч долларов.