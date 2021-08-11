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Ученые в США сообщили о штамме коронавируса с летальностью выше 82 %

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Ученые в США сообщили о штамме коронавируса "йота", летальность которого может достигать 82 процентов. Об этом сообщается на портале medrxiv.org.

Группа ученых из Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения при Колумбийском университетете изучила эпидемиологические данные, собранные в Нью-Йорке в период с ноября 2020-го по апрель 2021 года и пришла к выводу, что данный вариант вируса передается на 15-25% быстрее, чем другие известные мутации.

Этот штамм также способен увеличить коэффициент смертности от инфекции, представляющий собой долю умерших от общего числа инфицированных лиц: за исследуемый период показатель вырос на 46%, 82% и 62% среди лиц в возрасте 45-64 лет, 65-74 года и старше 75 лет соответственно, передает издание.

Ранее в Минздраве пояснили информацию о выявленном в США штамме "йота". "Он дает летальность аж до 82 процентов, особенно в возрастном диапазоне старше 45 лет, и передается по сравнению с другими мутациями на 25 процентов быстрее", - рассказал доктор медицинских наук Сергей Токарев. "Новый штамм - более патогенный и заразный, а также может ускользать от иммунного ответа", - заявил он.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/404710
Теги:
коронавирус
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