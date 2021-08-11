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Мужчине, который таксовал с дочкой, помогут устроить ребенка в детский сад

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- Айжан Мамбеталиева
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9 августа в СМИ появилась информация о том, что мужчина вынужден таксовать вместе с трехлетней дочкой. Малышку не с кем было оставить.

Вчера, 10 августа, сотрудники Свердловского акимиата организовали выезд по этому вопросу.

Выяснилось, что отец девочки Мухамеджанов Н.Я. обратился в Свердловский центр образования с просьбой помочь устроить ребенка в детский сад № 171. При обращении мужчине оказана консультация о том, что с 2018 года все муниципальные сады города Бишкек комплектуются по электронной очереди. По инструкции родители (законные представители) самостоятельно регистрируют заявку на платформе www.balabacha.edu.gov.kg

По причине того, что гражданин не владеет информационными технологиями, ему была оказана помощь в предоставлении необходимых документов в электронном формате для регистрации на портале.

Попытки объяснить отцу ребенка, что без постановки на электронную очередь, фамилия ребенка не попадет в списки воспитанников детского сада, не были услышаны.

Для получения необходимой медицинской формы в ЦСМ №8 гражданина сопровождали работники акимиата, ребенку необходимо было провести обследование.

Однако, отец девочки отложил прием у врача на сегодня, 11 августа, 9:00 часов утра, сославшись на занятость. При этом сегодня он не явился в назначенное время в поликлинику.

Вопрос с постановкой в очередь для приема в ДОО №171 решен, Якубова С. состоит в очереди на зачисление под №18 по льготной категории "Сироты и полусироты". Также, как уверили в столичном муниципалитете, будет организована работа по оформлению пособий "По утере кормильца" и "Уй-булого комок".


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URL: https://www.vb.kg/404711
Теги:
дети, пособия, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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