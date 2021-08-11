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В России стабилизировалась ситуация с коронавирусом

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- Евгений Денисенко
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Ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась, но пока остается напряженной. Об этом заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, в некоторых регионах сейчас наблюдается продолжающийся рост заболеваемости, в некоторых наблюдается стабилизация, а в каких-то даже прослеживается снижение темпов прироста заболевших: "Данные динамично меняются, но однозначно видно, что в целом по стране, с учетом и относительно благополучных регионов, и тех, где ситуация пока неблагоприятная, можно говорить о снижении еженедельных темпов прироста заболеваемости".

Как отмечала ранее эпидемиолог, только вакцинация позволит снизить возможный риск новой волны коронавируса осенью, когда начнется новый учебный год и люди вернутся из отпусков.

Наталья Пшеничная подчеркивает, что сейчас вирус изменяется быстрее, чем год назад. И поэтому основная задача - достичь коллективной иммунной защиты как можно быстрее, не дожидаясь, чтобы "изменчивость вируса позволила ему ускользать от иммунного ответа".

В числе тех, кто активно вакцинируется в российской столице, - и трудовые мигранты. Для них здесь, как рассказали в Совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, открыто три пункта – в Многофункциональном миграционном центре в Сахарово, в торговом комплексе "Садовод" и в "Лужниках". Стоимость прививки – 1300 рублей, оплата осуществляется как в индивидуальном порядке, так и работодателями, организующими коллективную вакцинацию своих иностранных работников.

В России, по данным СМИ, за время пандемии выявили 6 491 288 заболевших, из них 166 442 скончались, а 5 788 710 человек выздоровели.


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URL: https://www.vb.kg/404713
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