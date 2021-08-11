В Бишкеке на правительственной трассе гибнут зеленые насаждения

Главный бишкекский краевед Владимир Петров совершил пешую экскурсию от Южных ворот по улицам Байтик баатыра и Рысмендеева до проспекта Чингиза Айтматова (до главного входа в госрезиденцию "Ала-Арча"),

Фотографиями и негативными впечатлениями Петров эксклюзивно поделился с VB.KG.

По словам возмущенного Петрова, в этой части Бишкека "при создании парков уничтожаются деревья из прежних посадок. Разрушается существующая оросительная сеть. Многие гектары лесной зоны остались без полива и засушены".

И это, увы, творится вокруг правительственной трассы, которая со своими тротуарами была задумана как одна из визитных карточек столицы.

Например, восточная часть лесного массива Орто-Сай орошалась из рек Аламедин и Ала-Арча. Сегодня эта поливная система разрушена. Большой ущерб зеленым насаждениям наносит строительство тротуаров и дорог. Так, вдоль улицы Байтик баатыра от Госрезиденции до Южной магистрали на протяжении 2-х километров газоны и древесные насаждения не поливаются. Арычная сеть разрушена.

Около тысячи деревьев, среди которых много ценных пород, здесь засыхают.

Краевед и старожил Петров напоминает, что в 50-х годах прошлого века к югу от тогдашнего города Фрунзе, от его окраин до самих предгорий, были высажены Орто-Сайский и Южный лесные массивы. Эти посадки, состоящие в основном из карагача, создавали своеобразный микроклимат в степной зоне, благоприятно влияли на экологию города и были своеобразными "зелеными легкими" нашей столицы.

По сведениям Петрова, в 1996 году площадь Фрунзенского лесного хозяйства составляла 14754 га. Однако, в 2011 году депутаты 28-й сессии Бишкекского городского кенеша приняли решение прекратить финансирование из местного бюджета госпредприятие "Фрунзенский механизированный лесхоз". Лесничества были ликвидированы и, таким образом, "бишкекскому лесу" был подписан приговор.

Город вплотную приблизился к предгорьям, и лесные массивы стали частью городской территории. На их основе были созданы Ботанический сад на улице Ахунбаева, Ореховая и Березовая рощи, парки Победы и имени Ататюрка. Сегодня ведется строительство парков "Ынтымак", "Дружбы Кыргызстана и Азербайджана", детского парка "Балалык".

Владимир Петров постоянно анализирует Генеральный план развития территории и застройки Бишкека на период до 2025 года. Да, в Генплане зеленым массивам и паркам придано большое значение. Мы видим зеленые зоны вдоль каналов и рек Аламедин и Ала-Арча. Утопают в зелени Республиканский центральный спортивный и Историко-культурный комплексы. Большие территории заняты республиканскими и городскими парками и парками жилых районов. С севера на юг протянется широкий бульвар Южный Эркиндик. Таким образом, на южной окраине города будет возрождаться лесопарковая зона, которая амфитеатром открывается в сторону величественных гор Ала-Тоо. Гигантская воронка станет втягивать в себя свежесть и прохладу ледников и снежных вершин.

- На бумаге все выглядит эффектно и гладко. На самом деле ситуация неблагополучная. В зеленую предгорную зону вторгается многоэтажное строительство. Огромные здания, преграждая путь горным бризам, нарушают эстетическую экологию природной картины, - возмущается Владимир Петров после своей большой пешей экскурсии.