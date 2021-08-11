Погода
$ 84.63 - 84.85
€ 99.20 - 100.60

12 августа стартуют Дни культуры России в Кыргызской Республике

177  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 12 по 14 августа пройдут Дни культуры России в Кыргызстане. Они состоятся в рамках мероприятий перекрестного года Кыргызской Республики и Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

Программа, которая ждет кыргызстанцев в эти три дня, богата и разнообразна. Направлена она на демонстрацию духовной культуры народов России. А богатая история, уникальность национальных культур позволяют на примере творчества народных коллективов рассказать о стране во всем ее многообразии.

Торжественное открытие пройдет 12 августа в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Гостей правздника ждет концерт под названием "Фольклор – душа России". На сцену выйдут представители коллективов "Зарни Ёль", квартета русский народных инструментов "Домино", этно-группы "Йатаган", фольк-шоу "Колесо" и ансамбля Чылтыс Таннагашевой. В фойе же будет открыта выставка художественных промыслов и ремесел. Кроме того, здесь пройдут мастер-классы по народным промыслам.

На следующий день, 13 августа, в стенах Кыргызского национального музея изобразительных искусств откроется выставка "Сюжеты и образы Низами: диалог Востока и Запада", посвященная 880-летию великого поэта, а также выставка, рассказывающая о духовно-культурном наследии России. В экспозицию войдут 50 красочных планшетов с изображениями 41 музейного предмета из собраний Государственного музея Востока. Посетить выставки можно будет до 1 сентября.

А в столичной филармонии в этот же день должен пройти концерт Хора Духовенства Санкт-Петербургской митрополии. Прозвучат произведения русской духовной музыки, народные песни, распевы и песни XX века.

В зале же имени Чингиза Айтматова Национальной библиотеки Кыргызской Республики состоится конференция, посвященная культурному единству России и Кыргызстана и Третье заседание рабочей группы по культуре межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

Завершатся Дни культуры 14 августа в городе Кант выступлением Хора Духовенства Санкт-Петербургской митрополии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404715
Теги:
искусство, Россия, культура, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  