12 августа стартуют Дни культуры России в Кыргызской Республике

С 12 по 14 августа пройдут Дни культуры России в Кыргызстане. Они состоятся в рамках мероприятий перекрестного года Кыргызской Республики и Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

Программа, которая ждет кыргызстанцев в эти три дня, богата и разнообразна. Направлена она на демонстрацию духовной культуры народов России. А богатая история, уникальность национальных культур позволяют на примере творчества народных коллективов рассказать о стране во всем ее многообразии.

Торжественное открытие пройдет 12 августа в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Гостей правздника ждет концерт под названием "Фольклор – душа России". На сцену выйдут представители коллективов "Зарни Ёль", квартета русский народных инструментов "Домино", этно-группы "Йатаган", фольк-шоу "Колесо" и ансамбля Чылтыс Таннагашевой. В фойе же будет открыта выставка художественных промыслов и ремесел. Кроме того, здесь пройдут мастер-классы по народным промыслам.

На следующий день, 13 августа, в стенах Кыргызского национального музея изобразительных искусств откроется выставка "Сюжеты и образы Низами: диалог Востока и Запада", посвященная 880-летию великого поэта, а также выставка, рассказывающая о духовно-культурном наследии России. В экспозицию войдут 50 красочных планшетов с изображениями 41 музейного предмета из собраний Государственного музея Востока. Посетить выставки можно будет до 1 сентября.

А в столичной филармонии в этот же день должен пройти концерт Хора Духовенства Санкт-Петербургской митрополии. Прозвучат произведения русской духовной музыки, народные песни, распевы и песни XX века.

В зале же имени Чингиза Айтматова Национальной библиотеки Кыргызской Республики состоится конференция, посвященная культурному единству России и Кыргызстана и Третье заседание рабочей группы по культуре межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

Завершатся Дни культуры 14 августа в городе Кант выступлением Хора Духовенства Санкт-Петербургской митрополии.