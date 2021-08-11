В ОДКБ должны быть готовы к провокациям со стороны талибов

В Организации Договора о коллективной безопасности должны быть готовы к возможному проникновению боевиков из Афганистана. Об этом, как сообщают российские СМИ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на молодежном форуме "Территория смыслов".

"Для нас важно то, что граница с Узбекистаном и Таджикистаном также взята под контроль "Талибаном". Все пропускные пункты и те угрозы, которые исходили от Афганистана раньше, это наркотрафик, это проникновение террористов в нашу страну через Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, и конечно, (угроз) от этого не становится меньше", - констатировал глава российского оборонного ведомства.

По его словам, Вооруженные силы Таджикистана и Узбекистана должны быть готовы к отражению возможных провокаций со стороны "Талибана", несмотря на заверения со стороны этого движения не предпринимать подобных попыток. И для этого, подчеркнул Шойгу, делается все необходимое.

Министр обороны также отметил значение российских военных базах в Таджикистане и Кыргызстане. "Большинство офицеров Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, Казахстана проходят обучение в наших высших учебных заведениях. Мы занимаемся и модернизацией армии Таджикистана, Киргизии", - отметил Шойгу.уже не первый год

Продолжающееся уже не первый год в Афганистане противостояние правительственных сил с боевиками в последние месяцы вышло на новый уровень. Талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в столице Катара Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких установочных встреч.

Очередная встреча стартовала, по сообщению СМИ, 11 августа и продлится три дня. На переговорах будут присутствовать делегации афганского правительства и движения "Талибан", представители от России, США, Китая и Пакистана, а также спецпредставители от ООН, Катара, Британии, ЕС и Узбекистана.