За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 8 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 8 медицинских работников. Такие данные на 11 августа приводит Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек – 3 случая;

в Чуйской области – 1;

в Нарынской области – 2;

в Иссык-Кульской области – 1;

в Баткенской области – 1.

За сутки из стационаров были выписаны 16 выздоровевших медицинских работников. С домашней самоизоляции выписаны 17 человек.

За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6634 случая заражения COVID-19. Выздоровели – 6183 человека.