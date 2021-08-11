Санпатруль муниципалитета следит за дворами многоэтажек

Санитарно-экологическая инспекция проводит разъяснительную работу со всеми ТСЖ, домовыми и квартальными комитетами.
Им напоминают о необходимости соблюдения чистоты и порядка на внутридомовых и дворовых территориях.
Сегодня, 11 августа, такая работа проводится в Первомайском районе. В ближайшее время все остальные районы также будут охвачены.
Если выявятся нарушения, инспекторы будут вынуждены составить протокол по статье 66 Кодекса КР "О нарушениях" со штрафами для физических лиц – 3 тысячи сомов, для юридических – 13 тысяч сомов.
По вопросам нарушения правил благоустройства, вы можете обращаться по номерам:
- 0551551745 – Свердловский район;
- 0505523832 – Октябрьский район;
- 0555404818 – Первомайский район;
- 0554222213 – Ленинский район.