Погода
$ 84.63 - 84.85
€ 99.20 - 100.60

Санпатруль муниципалитета следит за дворами многоэтажек

193  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Санитарно-экологическая инспекция проводит разъяснительную работу со всеми ТСЖ, домовыми и квартальными комитетами.

Им напоминают о необходимости соблюдения чистоты и порядка на внутридомовых и дворовых территориях.

Сегодня, 11 августа, такая работа проводится в Первомайском районе. В ближайшее время все остальные районы также будут охвачены.

Если выявятся нарушения, инспекторы будут вынуждены составить протокол по статье 66 Кодекса КР "О нарушениях" со штрафами для физических лиц – 3 тысячи сомов, для юридических – 13 тысяч сомов.

По вопросам нарушения правил благоустройства, вы можете обращаться по номерам:

- 0551551745 – Свердловский район;

- 0505523832 – Октябрьский район;

- 0555404818 – Первомайский район;

- 0554222213 – Ленинский район.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404722
Теги:
мэрия, ТСЖ, штраф, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  