Санпатруль муниципалитета следит за дворами многоэтажек

Санитарно-экологическая инспекция проводит разъяснительную работу со всеми ТСЖ, домовыми и квартальными комитетами.

Им напоминают о необходимости соблюдения чистоты и порядка на внутридомовых и дворовых территориях.

Сегодня, 11 августа, такая работа проводится в Первомайском районе. В ближайшее время все остальные районы также будут охвачены.

Если выявятся нарушения, инспекторы будут вынуждены составить протокол по статье 66 Кодекса КР "О нарушениях" со штрафами для физических лиц – 3 тысячи сомов, для юридических – 13 тысяч сомов.

По вопросам нарушения правил благоустройства, вы можете обращаться по номерам:

- 0551551745 – Свердловский район;

- 0505523832 – Октябрьский район;

- 0555404818 – Первомайский район;

- 0554222213 – Ленинский район.