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Садыр Жапаров принял сегодня верительные грамоты у послов восьми стран

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- Анастасия Карелина
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Глава Кыргызской Республики сегодня, 11 августа, принял верительные грамоты от Чрезвычайных и Полномочных Послов восьми государств, аккредитованных в стране. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Верительные грамоты вручили Садыру Жапарову посол Вьетнама Нгуен Тхи Хонг Оань, посол Арабской Республики Египет Маналь Аль Сайед Яхья Аль Шиннави, посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Мохан Видожевикрама, посол Бразилии Рубем Антонио Корреа Барбоза, посол Австрии Вилли Кемпель, посол Исландии Аурни Тор Сигурдссон, посол Королевства Камбоджа Ким Хенг Меас и посол Республики Уганда Мухаммад Тезикуба Кисамбира.

Президент Кыргызстана поздравил дипломатов с назначением, и выразил надежду на то, что их активная и целеустремленная деятельность еще больше укрепит дружественные и партнерские отношения с Кыргызстаном.

- Мы заинтересованы в расширении взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества с вашими странами на двустороннем и многостороннем уровнях. Перед вами стоит актуальная задача по углублению политического, торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного сотрудничества. В то же время хотел бы выразить готовность оказать вам любую помощь в вашей важной и ответственной дипломатической деятельности, – сказал Садыр Жапаров.

Глава нашей республики отметил, что за короткий промежуток времени Кыргызстан зарекомендовал себя как миролюбивый, ответственный и активный член международного сообщества и занял достойное место в мире. Далее он остановился на основных принципах внешней политики государства, основанной на открытости, сбалансированности и миролюбии, направленной на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также национальных интересов страны.

Президент рассказал послам о реформе системы государственного управления, мерах по укреплению демократических принципов, формированию независимой судебной системы, решению социально-экономических и экологических проблем и повышению благосостояния людей. В заключении Садыр Жапаров пожелал им успехов в важной и ответственной службе. А послы в свою очередь выразили готовность приложить все усилия для достижения положительных результатов в укреплении дружеских отношений и многопланового сотрудничества между странами.


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URL: https://www.vb.kg/404724
Теги:
Австрия, Египет, посольство, президент, Бразилия, Уганда, Вьетнам, Кыргызстан, Исландия, посол, Садыр Жапаров
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