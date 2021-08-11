Посол Кыргызстана встретилась в Москве с Жириновским и членами ЛДПР

В ходе митинга, проводимого 10 августа возле посольства Кыргызстана в России членами партии ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Гульнара-Клара Самат пригласила их на встречу. В ходе состоявшегося диалога, как рассказали в дипмиссии, стороны обратили внимание на недавний инцидент в детском развлекательном центре в Бишкеке.

Посол отметила то, что подобного рода проявления и провокации имеет место в любом государстве. И в данном случае случившееся рассматривается, как инцидент на бытовом уровне, в связи с чем компетентными органами страны была проведена соответствующая работа.

Собеседники сошлись во мнении, что подобный факт может быть использован лицами, которые заинтересованы в дестабилизации двусторонних отношений, но такие инциденты не могут служить основанием для ухудшения этих отношений.

Гульнара-Клара Самат отметила, что русский язык в Кыргызской Республике является официальным языком, который служит языком общения для всех граждан Кыргызстана, любой национальности, а также языком культурного общения с представителями стран СНГ. Посол подчеркнула, что Кыргызстан всегда выступает за развитие двусторонних отношений с Россией по всем направлениям. И сообщила о том, что 19 августа в городе Чолпон-Ата планируется проведение III Кыргызско-Российского бизнес-форума "Новые вызовы и возможности для бизнес партнерства в ЕАЭС".

В свою очередь, проинформировали в посольстве, Владимир Жириновский выразил заинтересованность в участии в предстоящем форуме. И предложил однопартийцам, участвовавшим во встрече, посетить Кыргызскую Республику для ознакомления с ее экспортным потенциалом, переговоров с представителями бизнес-сообщества страны, специализирующимся, в том числе, в сфере туризма, сельского хозяйства.

Кроме того, лидер ЛДПР высказался за возобновление Иссык-Кульского форума, инициированного в свое время Чингизом Айтматовым, за развития культурного диалога между странами Центральной Азии и Россией. Владимир Жириновский заявил о необходимости дальнейшего развития между ними торгово-экономических связей. И в целях дальнейшего увеличения потока российских туристов в Кыргызстан предложил проработать вопрос налаживания железнодорожного сообщения между российскими городами и Иссык-Кульской областью республики.

В завершение встречи стороны отметили то, что сегодняшние отношения между обеими странами носят исключительно дружественный и стратегический характер.