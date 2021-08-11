Оплачивай услуги "Банка Компаньон" через кошелек "О!Деньги" без комиссии

Воспользоваться банковскими услугами становится еще проще, удобнее и выгоднее. Теперь у пользователей кошелька "О!Деньги" в приложении "Мой О!" есть возможность бесплатно погашать кредиты, пополнять кошелек или переводить на карты "Банка Компаньон".

Кроме того, снижена комиссия за оплату услуг банка через платежные терминалы О! – всего 0,5% от суммы платежа.

Пополнить "О!Деньги" через мобильный банкинг или кошелек "Компаньон" можно также без комиссии.

Чтобы воспользоваться услугами достаточно установить приложение "Мой О!", пройти простую онлайн-идентификацию и найти нужный сервис в каталоге.

Оплата доступна с баланса телефона, кошелька или привязанной банковской карты.

Перевод поступит моментально, а электронный чек сохраняется в истории платежей.

Напомним, через "О!Деньги" можно не выходя из дома оплачивать кредиты более 40 финансовых учреждений и пополнять кошельки и карты банков шести стран.

Услуги, доступные без комиссии:

• Пополнение карточных счетов "Коммерческого банка Кыргызстан" и Mbank Online.

• Погашение кредитов, пополнение расчетных и карточных счетов ОАО "Халык Банк Кыргызстан".

• Погашение кредитов ОАО "Дос-Кредобанк", МФК "АБН", МКК "Байлык Финанс", "БМКК", "Траст-Юнион", "Микро капитал", "Финансстандарт", Somo.kg.

О приложении

Приложение "Мой О!" – это цифровая экосистема, которая объединяет личный кабинет абонента О! + Saima и кошелёк "О!Деньги".

+ У приложения более 2 000 000 установок и стабильно высокая оценка в маркетплейсах.

+ Клиентам доступно управление номером, моментальный перевод средств на кошельки и карты.

+ Бесконтактная оплата более 1000 сервисов с баланса телефона, электронного кошелька или привязанной карты.

+ Возможность обналичивания средств с кошелька "О!Деньги" в крупнейшей сети магазинов O!Store – более 100 филиалов по всей стране.

+ Пополнение кошелька без комиссии доступно в широкой терминальной сети в шаговой доступности.

+ Скачивайте по ссылке: Google Play или App Store.

Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817. Эмитент электронных денег "О!Деньги" – ОАО "Дос-Кредобанк", лиц. НБКР №037.