Раскрываемость по тяжким преступлениям в КР не дотягивает до 50 процентов

Более половины уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям не раскрыто. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела формирования уголовно-правовой статистики и анализа Генпрокуратуры Эмиль Чамбаев.

По его словам, за шесть месяцев 2021 года в производстве правоохранительных органов находилось 1 тысяча 569 уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям, из них раскрыто 710, то есть 45,3 процента.

"За шесть месяцев в производстве работников следствия было 113 уголовных дел по фактам убийства, из них 88 раскрыто. По фактам причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, зарегистрировано 29 дел, из них 25 раскрыто. В этом году зафиксировано 1 тысяча 416 фактов семейного насилия, из которых раскрыто 1 тысяча 143. Кроме того, в производстве следователей находилось 159 дел по фактам изнасилования, раскрыто 119", - сказал Эмиль Чамбаев.

По его словам, самое распространенное преступление, которое совершается в Кыргызстане, - кражи. Их зарегистрировано 9 тысяч 353, половину из них пока не раскрыли. Как ранее отмечалось, распространен и еще один вид преступлений – мошенничество.

Как известно, Генпрокуратура разработала новые кодексы, которые прошли чтения в Жогорку Кенеше. С введением новых кодексов уже этой осенью картина преступности может измениться. Будет введено такое понятие, как доследственная проверка. Будут смотреть, есть ли состав преступлений. В новом кодексе остается норма "соглашение за примирением сторон" по менее тяжким преступлениям.