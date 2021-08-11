Погода
$ 84.63 - 84.85
€ 99.20 - 100.60

Раскрываемость по тяжким преступлениям в КР не дотягивает до 50 процентов

108  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Более половины уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям не раскрыто. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела формирования уголовно-правовой статистики и анализа Генпрокуратуры Эмиль Чамбаев.

По его словам, за шесть месяцев 2021 года в производстве правоохранительных органов находилось 1 тысяча 569 уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям, из них раскрыто 710, то есть 45,3 процента.

"За шесть месяцев в производстве работников следствия было 113 уголовных дел по фактам убийства, из них 88 раскрыто. По фактам причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, зарегистрировано 29 дел, из них 25 раскрыто. В этом году зафиксировано 1 тысяча 416 фактов семейного насилия, из которых раскрыто 1 тысяча 143. Кроме того, в производстве следователей находилось 159 дел по фактам изнасилования, раскрыто 119", - сказал Эмиль Чамбаев.

По его словам, самое распространенное преступление, которое совершается в Кыргызстане, - кражи. Их зарегистрировано 9 тысяч 353, половину из них пока не раскрыли. Как ранее отмечалось, распространен и еще один вид преступлений – мошенничество.

Как известно, Генпрокуратура разработала новые кодексы, которые прошли чтения в Жогорку Кенеше. С введением новых кодексов уже этой осенью картина преступности может измениться. Будет введено такое понятие, как доследственная проверка. Будут смотреть, есть ли состав преступлений. В новом кодексе остается норма "соглашение за примирением сторон" по менее тяжким преступлениям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404738
Теги:
Генеральная прокуратура, Уголовный кодекс, преступление, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  