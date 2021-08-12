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Чем опасна первая неделя после выздоровления от ковида?

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Нурлан Оморов, заведующий отделением неврологии № 2 Национального госпиталя:- Людям, перенесшим коронавирусную инфекцию, нужно отслеживать состояние сердечно–сосудистой системы, особенно внимательными к самочувствию стоит быть в первую неделю после выздоровления.

У пациентов значительно увеличивается риск сердечного приступа и ишемического инсульта после COVID–19. В первую неделю риск фактически в три раза выше. Опасность снижается с течением времени, через три–четыре недели он выше в 1,6 раза у тех, кто переболел.

Пандемия вообще сильно повлияла на рост инсультов? Какие факторы чаще приводят к ним?

- Уже в первую неделю с момента начала пандемии к нам пришло понимание, что первым симптомом коронавируса был инсульт, то есть тромбообразование. Больные поступали с инсультом, а через два–три дня проявлялась и клиника пневмонии, тромбоза сосудов легочной ткани. Возможно, из–за пандемии количество инсультов и дало рост, но мы не выходим за общую международную статистику и находимся в пределах плюса–минуса.

Инсульты молодеют, и тенденция наблюдается во всем мире. Это связано с увеличением общего количества населения, отсутствием профилактики и большой миграцией людей из одного региона в другой. А у нас еще с отношением людей к своему здоровью. 90 процентов больных, поступающих к нам, это те, кто не соблюдают лекарственную приверженность, режим и диету, запускают такие сопутствующие заболевания, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ожирение, и другие. Здоровье нашего населения очень запущенно.

На мой взгляд, надо создавать условия, при которых человек не заинтересован болеть. Вот тогда, возможно, изменятся психология людей и отношение их к своему здоровью. У Запада надо брать лучшее в здравоохранении и то, что не требует больших вложений государства.

Ежедневный уход, к примеру, за инсультным больным очень затратный. У человека случился инсульт, значит, в бюджет семьи он уже ничего не приносит и ему нужен ухаживающий. То есть мы тратим деньги не туда, куда следовало бы. Люди сами себя загоняют в угол, а потом кого–то винят. Но человек не измерял давление, уровень сахара, холестерина, не делал кардиограмму, то есть не следил за здоровьем, а потом ищет виноватых и находит - чаще всего врачей, и это, заметьте, позиция большинства пациентов.

Мало кто знает и понимает, что такое инсульт с точки зрения процессов, которые происходят в организме. Расскажите подробнее об этом.

- Существует два основных типа инсульта. Геморрагический, когда тот или иной сосуд, питающий часть мозга, разрывается и происходит кровоизлияние (геморрагия). Предпосылками зачастую служат сильное эмоциональное переживание, умственное или физическое перенапряжение. Не случайно геморрагический инсульт настигает людей после трудового дня. К вечеру голова буквально раскалывается, появляются тошнота, рвота, головная боль усиливается - таковы предвестники удара. Дальше все происходит стремительно и внезапно. Нарушаются речь, движения, чувствительность. Пульс становится напряженным и редким, повышается температура. Лицо багровеет. Человек чувствует удар внутри головы, теряет сознание.

Ишемический инсульт называют мозговым инфарктом. В этом случае сосуд головного мозга закупоривается атеросклеротической бляшкой, тромбом, поступление крови в этот участок мозга прекращается, и он погибает. Мозговой инфаркт в основном - удел пожилых людей. Случается он ночью или под утро, а развиваться может постепенно, в течение нескольких дней, или иметь преходящий характер - так называемый малый инсульт. Главный провокатор болезни - атеросклероз магистральных сосудов головного мозга.

На раннем этапе возникают головная боль, шум в ушах, головокружение, пошатывание при ходьбе, слабость и онемение конечностей, боли в сердце и обмороки. Больные жалуются на ухудшение памяти, раздражительность, плохой сон, неуверенность и тревожность. Ишемический инсульт развивается, как правило, не так стремительно, как геморрагический, и человек, заметив неприятные симптомы, может успеть обратиться к врачу.

Когда приступ уже на пороге, слабеет сердечная деятельность, давление падает, дыхание становится тяжелым, слабеют и немеют конечности, нестерпимо болит голова. Лицо больного бледнеет, речь затруднена. Дальше могут наступить паралич и другие расстройства, но сознание уходит только в очень тяжелых случаях. Кстати, если нарушение кровообращения затрагивает правое полушарие мозга, паралич возникает в левой половине тела, и наоборот.

Сложно сказать об опасности того или иного типа инсульта, потому что статистика такова, что превалирует ишемический инсульт, тромбообразование и спазм сосудов. При ишемическом инсульте применяется в основном консервативное лечение. При геморрагическом - состояние больных тяжелее. Прогрессирование при нем быстрее, клиническая картина ярче, и исход при кровоизлиянии более плачевный.

Как сегодня лечат инсульт, есть ли новые методы преодоления болезни?

- У нас в Кыргызстане внедряют и более широко применяют оперативные методы лечения (от 8 до 15 процентов) в зависимости от состояния больного и возможности провести эту операцию. Но в основном в 90 процентах случаев, пока используем консервативное лечение, есть разработанные и утвержденные Минздравом протоколы лечения. И в этой части мы не отстаем от остального мира. Наши клинические протоколы соответствуют мировому стандарту.

У ваших пациентов есть общая характеристика?

- Как я уже сказал - это тотальное безалаберное отношение к своему здоровью! И это главный признак, который их объединяет. Редко кто говорит, что знает цифры своего артериального давления, холестерина, сахара, придерживается норм правильного питания. Даже в больницу родственники обычно приносят столько еды, что иногда страшно становится. Тем, что мы достаем из больничных тумбочек, можно полклиники накормить!

Какое место занимают инсульты среди других болезней?

- Они на одной параллели с кардиологическими болезнями.

Хватает ли у нас специалистов, чтобы оказывать помощь на высоком качественном уровне?

- Самым главным центром помощи и кузницей кадров является наше отделение неврологии №2 Национального госпиталя. Чтобы подготовить хорошего невролога, занимающегося лечением инсульта, нужно, как минимум, 10–12 лет. Наши сотрудники без проблем устраиваются на работу на хорошие позиции за рубежом, их знаний и практики вполне достаточно. Мы ни от кого не отстаем, а в чем–то даже и впереди.

В плане исследования неврология - это сложная наука. Чтобы развиваться, нам не хватает оборудования, которое может говорить об активности центральной нервной либо сосудистой системы. Но прогресс в принципе идет, и он достаточно активный.


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URL: https://www.vb.kg/404740
Теги:
Кыргызстан
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