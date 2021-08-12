Когда школа - роскошь. В КР проходит акция "Собери ребенка в школу"

Есть семьи, которые даже пачку тетрадей не могут купить детям к учебному году. "Вечерка" совместно с социальным отделом православной церкви проводит акцию "Собери ребенка в школу". Цель - приобрести канцелярские товары для двухсот школьников.

У Татьяны Суховой четверо детей, трое из них учатся. А еще у нее вечная беда с деньгами - не хватает даже на продукты. В прошлом году мы собирали для Суховых на смартфоны, чтобы дети могли учиться дистанционно. Собрали! Дети окончили учебный год успешно. Но в преддверии сентября у Татьяны снова паника - где взять средства, чтобы одеть, обуть детей и собрать школьные рюкзаки?!

В таком же положении Мадина Табылдиева и ее шестеро детей. В прошлом году в их семье произошло несчастье - погиб сын. После этой трагедии отец семейства не смог прийти в себя, бросил работу, стал надолго уходить из дома. Мадина до последнего старалась спасти брак, но не получилось. В начале июля Табылдиевы развелись, Мадина с детьми переехала в съемную квартиру. Теперь ей приходится работать швеей–надомницей по двадцать часов в сутки, чтобы оплачивать жилье и покупать еду.

И таких многодетных семей у социального отдела под опекой больше двухсот. Из–за пандемии и дикой инфляции они оказались за чертой бедности.

- Мы это видим каждую неделю во время раздачи продуктов нуждающимся. "Мама, тут масло! - недавно воскликнул семилетний сынок нашей подопечной Мадины,открыв пакет. - И сахар еще!" Когда ребенок радуется не конфетам или игрушкам, а бутылке растительного масла, это говорит о том, что его семью неумолимо засасывает воронка бедности, - рассказывает социальный работник Камилла Каримова.

Осталось три недели для того, чтобы собрать деньги на приобретение всего необходимого для школы. Предварительная стоимость одного набора - 1000 сомов. Они будут разными - для младшей, средней и старшей школы.

Сделать это важное дело просто:

Можно самостоятельно приобрести базовые канцелярские товары:

ученические тетради, 12 листов, в клетку, тонкую и толстую линейку (производства России);

обложки на тетради и книги (без резкого химического запаха);

общие тетради, 48 и 96 листов, в линейку и клетку с плотной обложкой;

ручки (синие, красные, зеленые), карандаши, акварельные краски, ластики, ножницы, клей–карандаши, точилки, гибкие линейки, наборы цветной бумаги, стаканы–непроливайки для воды, пеналы;

альбомы для рисования, 24 листа;

наборы для черчения и готовальни;

школьные рюкзаки.

Можно передать деньги на приобретение всего необходимого:

принести помощь в редакцию "Вечерки" (улица Усенбаева, 2) или в отдел социального служения и благотворительности (Свято–Воскресенский кафедральный собор, проспект Жибек Жолу, 497, пересекает улица Тоголока Молдо). Телефон для связи 0 (550) 824–814;

перечислить средства на электронный кошелек "ЭЛСОМ" (KICB) 0550 824814. Если Вы переводите деньги со своего ЭЛСОМа, то необходимо выбрать в главном меню функцию "ПОКУПКИ", ввести код агента 12129. На экране появятся наши данные: miloserdie.kg. Введите сумму и подтвердите платеж.