Россия увеличит импорт сельхозпродукции из стран СНГ

Президент России Владимир Путин поручил увеличить ввоз сельскохозяйственной продукции из стран СНГ. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Данное поручение давно, как заявлено, для стабилизации в стране цен на продукты.

"Правительству Российской Федерации ... в ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры, направленные на увеличение объема ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из государств – участников Содружества Независимых Государств", - говорится в перечне.

Федеральной антимонопольной службе РФ предстоит обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети.

Одновременно рекомендовано высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов страны "обеспечить совместно с правительством Российской Федерации беспрепятственный доступ отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей к розничным рынкам, ярмаркам, объектам нестационарной и развозной торговли", а также увеличить количество соответствующих торговых объектов "в целях их максимальной доступности для населения и расширения возможностей сбыта отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями своей продукции".

Отмечается, что доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 августа и далее подготавливаться один раз в полгода.