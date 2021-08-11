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МВД разрабатывает совместный План по профилактике насилия над женщинами

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- ВБ
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В Бишкеке 10 -11 августа 2021 года Министерство внутренних дел КР, Министерство здравоохранения и социального развития КР и ОФ "Центр исследования демократических процессов" в целях реализации совместной инициативы Кабинета Министров КР, Организации Объединенных Наций и Европейского союза "Луч света" проводят семинар-совещание на тему: "Межведомственная координация и базовые услуги для женщин и девочек, пострадавших от насилия". Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Целью семинара-совещания является разработка совместного Плана по профилактике насилия в отношении женщин и девочек. Программа семинара-совещания включает темы, направленные на улучшение понимания основополагающих принципов и стандартов базовых услуг для женщин и девочек, подвергшихся насилию, предоставляемых органами здравоохранения, социального развития и внутренних дел. Участники познакомятся с полномочиями и практической деятельностью органов местного самоуправления по профилактике семейного насилия и оказанию помощи пострадавшим, а затем разработают проекты планов для каждого айыльного аймака с учетом местной специфики и потребностей женщин и девочек.

В семинаре-совещании принимают участие начальник отдела по делам несовершеннолетних Службы общественной безопасности МВД КР, полковник милиции Адылова Нуржан, начальник отдела Службы общественной безопасности МВД КР, полковник милиции Алижанов Таалайбек, ведущий специалист отдела по гендерной политике и защите от семейного насилия МЗСР КР Эгемназарова Жазгуль, главный специалист управления оказания медицинской помощи и лекарственной политики МЗСР КР Асылбашева Раиса, а также сотрудники ОФ "ЦИДП".

Ожидается, что в семинарах-совещаниях примут участие около 80 представителей айыл окмоту, женсоветов, судов аксакалов, членов местных комитетов по профилактике насилия, квартальных и старост сел пилотных сообществ Аламудунского и Сокулукского районов, а также сотрудники территориальных органов социального развития, здравоохранения и внутренних дел.


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URL: https://www.vb.kg/404746
Теги:
МВД, насилие, Бишкек, Кыргызстан
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