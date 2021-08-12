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Президент поздравил сотрудников уголовно-исполнительной системы Кыргызстана

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- Анастасия Карелина
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Садыр Жапаров поздравил работников уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики с профессиональным праздником. Пресс-служба президента распространила текст послания главы государства.

День сотрудника уголовно-исполнительной системы отмечается в нашей республике сегодня, 12 августа. Ниже мы приводим весь текст поздравления главы государства:

"Уважаемые сотрудники уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики!

Поздравляю вас с сегодняшним профессиональным праздником!

Изоляция преступной среды от общества была и остается одной из важных функций демократического правового государства и является необходимым условием на пути к достижению безопасного, мирного и благодатного общества. А служба, связанная с содержанием и охраной лиц, совершивших преступление, обеспечением их правопослушного поведения в период отбывания наказания, исправлением и ресоциализацией является особенной деятельностью, требующей мужества, терпения выдержанности и профессионализма.

Уголовно-исполнительная система как важная составляющая правоохранительной системы Кыргызской Республики является активным участником судебно-правовой реформы, осуществляемой государством в последние годы. В этом направлении у нас единая цель - это построение сильного и развитого государства, обеспечивающего права и свободы человека, достойный уровень жизни народа Кыргызстана.

Реализацию данной реформы считаю одной из приоритетных задач, направленных на комплексное развитие страны. Изменения, ожидаемые от данных реформ – это развитие человеческого потенциала страны, обеспечение соблюдение прав и свобод человека на всех стадиях уголовного процесса, обеспечение эффективного перевоспитания и реабилитации осужденных. В связи с этим хочется верить, что каждый орган правоохранительной системы, в том числе уголовно-исполнительная система, прилагает все усилия для реализации на должном уровне стратегических задач.

Несмотря на сложность, напряженность, специальный режим несения службы и определенные риски для жизни и здоровья, вы, во имя мира и безопасности граждан продолжаете достойно выполнять поставленные задачи.

Успешное выполнение данных функций безусловно зависит от максимального использования кадрового потенциала, что возможно лишь в условиях эффективного стимулирования служебной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы. Со стороны государства в последние годы реализуются определенные меры по улучшению жилищно-бытовых условий, материального и денежного довольствия, социального обеспечения, и хочу вас заверить, что работа в данном направлении будет продолжаться.

Уверен, сегодня наряду с опытными, мужественными, смелыми офицерами, преданными своей профессии, в системе также служат молодые, талантливые, инициативные, патриотичные молодые кадры нашей страны.

Уважаемые сотрудники уголовно-исполнительной системы, ответственность за судьбу страны волнует каждого из нас.

И каждый из нас честным трудом и добросовестной службой может проложить путь к благополучному будущему наших поколений, развитию и процветанию Кыргызстана!

Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, согласия и единства, новых успехов и достижений в вашей ответственной и нелегкой службе!", - пожелал Садыр Жапаров..


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URL: https://www.vb.kg/404750
Теги:
президент, Кыргызстан, поздравление, Садыр Жапаров
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