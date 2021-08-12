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ГНС составляет карту объектов и субъектов предпринимательства

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- Александра Василькова
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Государственная налоговая служба (ГНС) в рамках реализации проекта "Цифровая карта дислокации субъектов предпринимательства" проводит работу по составлению карты дислокации объектов и субъектов предпринимательства в сфере торговли, работ и услуг, расположенных на территории городов Бишкек и Ош. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На сегодня созданы межведомственные рабочие группы из числа сотрудников ГНС и Министерства внутренних дел, ГНС и мэрии, а также составлен межведомственный план по организации работ для составления карты дислокации.

Согласно Межведомственному плану, сотрудники Налоговой службы совместно с сотрудниками муниципальных администраций мэрии города Бишкек по административным районам проводят совместные практические мероприятия по составлению карты дислокации.

Сотрудники ГНС будут осуществлять также контроль на наличие и соответствие маркировки на реализуемые товары, подлежащие маркировке, организуют работу по формированию цифровой карты дислокации с дальнейшим ее тестированием, по администрированию объектов имущества 4 группы и наличия патента у субъектов, предоставляющих услуги перевозки пассажиров и грузов.

По состоянию на 9 августа 2021 года в электронную карту дислокации по городам Бишкек и Ош введены данные 16727 объектов и субъектов предпринимательства. Из них 12400 – в городе Бишкек, 4327 – в городе Ош.

В целях наиболее точного определения количества объектов и субъектов предпринимательства в сфере торговли, работ и услуг на 3 этапе реализации проекта планируется интегрировать базу данных ГНС с базой данных кадастра. Это позволит улучшить контроль в том числе над арендодателями, предоставляющими услуги по сдаче в аренду недвижимого имущества коммерческого и промышленного назначения.

Напомним, ранее ГНС презентовала единую электронную базу дислокации объектов и субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории городов Бишкек и Ош. Была показана работа программного модуля "Дислокация", который демонстрирует на карте местонахождение объектов и субъектов экономической деятельности.

Создание единой электронной базы дислокации объектов и субъектов предпринимательства положительным образом скажется на налоговом администрировании, улучшит аналитическую работу, что позволит увеличить доходную часть государственного бюджета и сократить уровень теневой экономики.

Разработка единой электронной базы дислокации ведется в рамках внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур.


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URL: https://www.vb.kg/404757
Теги:
ГНС, налоги, Кыргызстан
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