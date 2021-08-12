Погода
$ 84.54 - 84.89
€ 99.20 - 100.60

Ученые заявили о распространении COVID-19 при разговоре

349  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ученые из Национального университета Сингапура провели исследование, в результате которого выяснили, что инфицированные COVID-19 частицы передаются не только при кашле или чихании. Специалисты предположили, что коронавирусом можно заразиться даже в процессе разговора, передает ТАСС со ссылкой на газету The Straits Times.

Один из авторов работы, профессор Пол Тамбая объяснил, что в процессе дыхания, разговора и пения формируются мелкие частицы, чей размер максимально достигает пяти микрометров. Такие элементы содержат больше компонентов вируса, чем более крупные частицы.

Профессор Кристин Колэман добавила, что наибольшее количество опасных частиц коронавируса распространялось у некоторых пациентов именно при разговоре. По мнению ученого, это обусловлено непроизвольным повышением голоса в ходе беседы.

Тамбая также уточнил, что в рамках исследования ученые занимались и вопросами замедления распространения коронавируса. Так, при разговоре вероятность заразиться COVID-19 снижает определенная циркуляция воздуха, которая формируется за счет расположения мебели, вентиляторов. Кроме того, дистанция между людьми помогает уменьшить концентрацию опасных элементов. Ученые призвали людей соблюдать масочный режим не только в помещениях, но и на улице.

Ранее сообщалось, что в США из-за коронавируса стали чаще госпитализировать детей. С конца июля каждый день в больницы увозят более 200 детей с COVID-19.

Источник: lenta.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404758
Теги:
коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  