За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 5 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 5 медицинских работников. Такие данные на 12 августа приводит Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.
Согласно этим данным зарегистрировано:
в г. Бишкек – 2 случая;
в Чуйской области – 1;
в Иссык-Кульской области – 2.
За сутки из стационаров были выписаны 8 выздоровевших медицинских работников. С домашней самоизоляции выписаны 20 человек.
За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6639 случаев заражения COVID-19. Выздоровели – 6211 человек.