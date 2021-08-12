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В службу "118" в июле большинство звонков поступило от граждан до 40 лет

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- Айжан Мамбеталиева
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С июля текущего года в связи с наблюдением устойчивой тенденции роста заболеваемости COVID-19, горячая линия "118" расширила свой функционал.

За месяц усиленной работы 8 колл-центров по всей стране приняли 67,337 обращений, 80% которых поступали из Бишкека. Однако, в ходе мониторинга к концу месяца было отмечено постепенное снижение обращаемости граждан, что может свидетельствовать о снижения уровня заболеваемости COVID-19.

Граждане круглосуточно обращались за первичной консультацией, направлением мобильной бригады и для записи в пункты вакцинации. Всего за июль было отправлено 9159 заявок на мобильные бригады, из них 8644 вызывались в Бишкек. Больше всего заявок было направлено в Ленинский район – 3050.

В ходе работы службы удалось отметить, что наиболее часто заболевают лица молодого возраста. Первое место в возрастной категории занимают кыргызстанцы в возрасте от 30 до 40 лет, второе – от 20 до 30. Подавляющее большинство отмечали у себя кашель. Затем отмечается потеря обоняния и вкуса, а боли в грудной клетке и повышение температуры тела отметили одинаковое количество обращавшихся.

Финансирование работы горячей линии "118" осуществляется Программой развития ООН при технической поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан".


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URL: https://www.vb.kg/404765
Теги:
COVID-19, COVID
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