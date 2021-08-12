Инфляция в Кыргызстане снизилась на 0,2 процента

В июле этого года по сравнению с предыдущим месяцем в государствах ЕАЭС отмечалось повышение потребительских цен и тарифов, за исключением Армении, где отмечено их снижение на 0,5 процента и Кыргызсана, где цены уменьшились на 0,2 процента, сообщает Нацстатком КР.

Однако, если сравнивать июль 2021 года с декабрем 2020-го наиболее высокий уровень инфляции в потребительском секторе экономики среди стран ЕАЭС фиксируется в КР и составляет 7 процентов.

Отмечается, что в КР в наибольшей мере возросли цены и тарифы на продовольственные товары, а именно на 9,8 процента.