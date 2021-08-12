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Кому грозят штрафы за антисанитарию?

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- Айжан Мамбеталиева
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Ежедневно командой санитарно-экологической инспекции муниципалитета проводится работа по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения городской территории.

В санитарно-экологическую инспекцию обратились работники МП "Тазалык" с жалобой на стихийных торговцев на пересечении улиц Жибек-Жолу и Тоголок Молдо за антисанитарию на перекрестке. Сотрудники инспекции обратились в Первомайскую администрацию с просьбой принять меры в отношении незаконных торговцев, в результате было ликвидировано семь точек несанкционированной торговли и наведен порядок.

Неподалеку от того места зафиксирован еще один факт нарушения. Точка быстрого питания "Oasis" не доносили мусорные отходы до урн, хотя они находится в 60 метрах. На них выписали штраф в размере 5 тысяч 500 сомов по статье 71 по части 1 Кодекса КР "О нарушениях".

Пункт по обмену валют "Талисман", атосервис по адресу: Кулмурзаева №291/1, склад "Субару" по улице Токомбаева №52/1 не соблюдали чистоту на прилегающей территории. Им тоже был выписан штраф по статье 70 Кодекса КР "О нарушениях", который составляет для физических лиц 3 тысяч сомов, для юридических – 13 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/404767
Теги:
мусор, рейд, мэрия
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