Таалайбек Сарыбашов ушел с поста и.о. мэра Бишкека, проработав 10 дней

Таалайбек Сарыбашов ушел с должность исполняющего обязанности мэра Бишкека, проработав на ней всего 10 дней. О своем решении он сообщил сам в соцсетях.

Сарыбашов выразил благодарность президенту Садыру Жапарову за оказанное ему доверие. При этом отметил, что последние три года работал мэром Оша и пришел в Бишкек с планами по улучшению города.

"В моей отставке нет никакой политики. Это мое личное решение, оно связано с некоторыми причинами", - сказал Таалайбек Сарыбашов, пообещав еще "послужить своему народу".

Напомним, Таалайбек Сарыбашов был освобождён от должности мэра Оша и назначен исполняющим обязанности мэра города Бишкек 2 августа. Он обещал вернуть Бишкеку славу зеленого города.