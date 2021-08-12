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Таалайбек Сарыбашов ушел с поста и.о. мэра Бишкека, проработав 10 дней

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- Оксана Гут
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Таалайбек Сарыбашов ушел с должность исполняющего обязанности мэра Бишкека, проработав на ней всего 10 дней. О своем решении он сообщил сам в соцсетях.

Сарыбашов выразил благодарность президенту Садыру Жапарову за оказанное ему доверие. При этом отметил, что последние три года работал мэром Оша и пришел в Бишкек с планами по улучшению города.

"В моей отставке нет никакой политики. Это мое личное решение, оно связано с некоторыми причинами", - сказал Таалайбек Сарыбашов, пообещав еще "послужить своему народу".

Напомним, Таалайбек Сарыбашов был освобождён от должности мэра Оша и назначен исполняющим обязанности мэра города Бишкек 2 августа. Он обещал вернуть Бишкеку славу зеленого города.


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URL: https://www.vb.kg/404769
Теги:
мэрия, отставка, Бишкек, Кыргызстан, политика, мэр, Таалайбек Сарыбашов
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