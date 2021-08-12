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Президент подписал закон "О государственных закупках"

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- ВБ
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Президент Садыр Жапаров подписал закон "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственных закупках". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Отмечено, что основной целью данного документа является приобретение закупающими организациями предмета закупок требуемого качества с использованием наименьшего объема государственных средств.

Так, Закон дополняется главой, устанавливающей специальный порядок осуществления государственных закупок для хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций принадлежат государству, в том числе их дочерних хозяйственных обществ и государственных предприятий.

Также в закон вносятся иные изменения и дополнения, направленные на устранение правовых коллизий, а также на совершенствование порядка осуществления государственных закупок.


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URL: https://www.vb.kg/404773
Теги:
госзакупки, законопроект, президент, Кыргызстан
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