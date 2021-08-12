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Во дворе дома №27 в 7-микрорайоне жители создали водоем

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- Айжан Мамбеталиева
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В преддверии 30-летия независимости нашей страны, столичный муниципалитет рассказывает об активных горожанах, которые сами облагораживают территорию около своих домов, делая дворы красивее и уютнее.

В образцовом доме №27 уже много лет живут более 200 бишкекчан - – дружных соседей, у которых во дворе всегда уютно. Кстати, жильцы дома сделали у себя во дворе небольшой водоем, вымощенный камнями, который в знойные летние деньки дарит свежесть и спокойствие, а осенними вечерами станет местом притяжения всех тех, кто хочет отдохнуть душой. В клумбах цветут петуньи, астры, пионы и много других цветов, которые горожане посадили сами.

Нашли приют тут и пара уличных котов, которых тут никто не гоняет, наоборот, заботливо подкармливают.

Для малышей тут есть детская площадка, а вокруг скамейки для мам и бабушек.

И что самое интересное - жильцы разделили обязанности и дружно работают на своих участках: сажают деревья, делают экологически чистые заборчики, следят за водоёмом, красят скамейки и следят за чистотой и порядком в своем дворе.


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URL: https://www.vb.kg/404777
Теги:
благоустройство, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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