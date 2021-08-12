РУз откроет избирательные участки для выборов президента в 49 странах

К президентским выборам Узбекистан откроет в других странах 370 стационарных и мобильных избирательных участков. Сформирован предварительный список избирателей за рубежом. Об этом было объявлено 11 августа на круглом столе в МИД республики, сообщает пресс-служба Центризбиркома РУ.

Стационарные избирательные участки будут организованы в 38 странах, в которых находятся в общей сложности 54 дипломатических представительства Узбекистана. Еще в 128 городах этих стран, а также в 11 государствах, где посольств республики нет, откроют 316 передвижных избирательных участков.

В настоящее время за рубежом проходят встречи с организациями диаспор и руководителями предприятий, где работают узбекские трудовые мигранты. Налажена работа с 151 узбекской диаспорой за рубежом, Агентство по внешней трудовой миграции подписало соглашения о сотрудничестве с 34 из них.

Выборы президента Узбекистана назначены на 24 октября этого года. Предвыборная кампания стартовала 23 июля. По закону правом выдвижения кандидатов в президенты обладают зарегистрированные политические партии.

Все пять зарегистрированных в республике партий уже выдвинули своих кандидатов, в их числе - действующий президент Шавкат Мирзиёев, который баллотируется от Либерально-Демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП).

Источник: fergana.media