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РУз откроет избирательные участки для выборов президента в 49 странах

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К президентским выборам Узбекистан откроет в других странах 370 стационарных и мобильных избирательных участков. Сформирован предварительный список избирателей за рубежом. Об этом было объявлено 11 августа на круглом столе в МИД республики, сообщает пресс-служба Центризбиркома РУ.

Стационарные избирательные участки будут организованы в 38 странах, в которых находятся в общей сложности 54 дипломатических представительства Узбекистана. Еще в 128 городах этих стран, а также в 11 государствах, где посольств республики нет, откроют 316 передвижных избирательных участков.

В настоящее время за рубежом проходят встречи с организациями диаспор и руководителями предприятий, где работают узбекские трудовые мигранты. Налажена работа с 151 узбекской диаспорой за рубежом, Агентство по внешней трудовой миграции подписало соглашения о сотрудничестве с 34 из них.

Выборы президента Узбекистана назначены на 24 октября этого года. Предвыборная кампания стартовала 23 июля. По закону правом выдвижения кандидатов в президенты обладают зарегистрированные политические партии.

Все пять зарегистрированных в республике партий уже выдвинули своих кандидатов, в их числе - действующий президент Шавкат Мирзиёев, который баллотируется от Либерально-Демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП).

Источник: fergana.media


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URL: https://www.vb.kg/404779
Теги:
выборы, президент, Узбекистан
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