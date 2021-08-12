Финансовые пирамиды. За два года жители Балыкчы потеряли свыше 19 млн сомов

В Балыкчы сотрудники милиции проводят профилактические мероприятия по предупреждению финансовой пирамиды и мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

С целью предупреждения незаконных действий финансовой пирамиды и мошенничества участковые уполномоченные милиции ОВД г. Балыкчы, совместно с представителями активной части молодежи города, организовали профилактическое мероприятие. В ходе этой работы были проинформированы горожане о существующих финансовых и мошеннических схемах, а также способах хищения денежных средств у граждан.

В ходе обхода участники мероприятия рассказали жителям о наиболее распространенных видах незаконных финансовых пирамид и мошеннических действий, уделяя особое внимание пожилым, разъясняя о недопущении вкладов в сомнительные финансовые организации. Милиционеры отметили, что исчерпав возможности для привлечения новых участников (пайщиков, вкладчиков) финансовая пирамида неизбежно рушится. При этом организаторы схемы присваивают значительную часть денежных средств, а вкладчики, вложившие в нее свои деньги, остаются ни с чем и несут всю тяжесть денежных потерь.

Милиционеры напомнили, что соблюдая простые меры безопасности, граждане не попадут под влияние злоумышленников и сберегут свои денежные средства. Участники мероприятия вручили жителям специально подготовленные памятки с рекомендациями, как вести себя, чтобы не стать жертвами мошенников.

Напомним, что в период 2020-2021 годы от незаконной деятельности восьми организованных финансовых пирамид в г. Балыкчы были обманута значительная часть вкладчиков. С начала года на рассмотрение суда было направлено около 870 дел по преступлениям и проступкам, где материальный ущерб составил свыше 19 миллионов сомов