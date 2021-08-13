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Руслан Курманбеков: Рисую не умом, а сердцем! (фото)

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- Анастасия Карелина
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Корреспондент VB.KG встретился с интересным молодым художником Русланом Курманбековым. Несмотря на неутешительный диагноз, поставленный врачами, он успешно окончил Национальную академию художеств Кыргызской Республики имени Тургунбая Садыкова. Зарабатывает парень, где придется, а мечтает о том, что когда-нибудь сможет посвящать искусству все свое время.

Нейросенсорная глухота третьей степени. Так называется заболевание, с которым приходится жить этому улыбчивому, жизнерадостному парню. Как видите, он не теряет оптимизма, и не бросает писать картины, пусть их пока никто и не покупает.

Встретиться и поговорить с Русланом нам помогла сурдопереводчик Бишкекской городской молодежной первичной организации глухих КОС и КОГ Маргарита Трифонова.

Увидеться мы решили в парке у кинотеатра "Ала-Тоо" напротив аллеи художников. Руслан захватил с собой пять картин, написанных за сутки! Эти пейзажи он создал по памяти.

- Я родился здоровым ребенком. Но потом случилось какое-то падение, и из-за этого слух стал резко снижаться. Наша семья жила тогда в Кара-Куле. Специализированной школы там не было, и когда мне исполнилось шесть лет, родители решили переехать в Бишкек. Здесь меня сначала отдали в специализированный детский сад, затем в Специальную общеобразовательную школу-интернат для глухих детей. Я доучился там до восьмого класса, и… бросил учебу, - вспоминает Руслан.

Рисовать Руслан начал дома. Родители заметили, что сыну нравится это занятие, стали покупать бумагу и краски.

- Интернета дома не было. Я смотрел на то, как рисуют другие художники, пытался подражать. Даже разговаривал с одним из преподавателей о возможности учебы. Конечно, рисовал я не совсем правильно, меня поправляли, давали советы, - продолжает Руслан.

В 2014 году родные отправили Руслана на джайлоо к бабушке. Днем он помогал ей по хозяйству, косил траву, пас скот, а вечерами рисовал. Вдохновляла молодого человека красота природы вокруг.

- Наверное, именно тогда появилось вот это большое желание писать картины. То, что я изображал, шло не от ума, а от сердца! Количество работ постепенно увеличивалось, а материалы и краски заканчивались. Осенью я вернулся в Бишкек, решил пойти учиться дальше. Папа советовал поступать в художественную академию. Пошел туда вместе со мной, спросил, могут ли меня принять? Директор ответил: "Глухого мы взять не можем! Как же мы будем его учить?!". Тогда папа сказал: "Но он очень хорошо рисует!". Директор посмотрел мои работы, написанные на джайлоо, и заметил: "Действительно, хорошие работы. Ты молодец!". И меня взяли с испытательным сроком, - рассказывает Руслан.

Курманбеков был единственным не слышащим студентом и это, поверьте, оказалось нелегким испытанием. Он не знал всех правил, тонкостей и нюансов, а рисовал так, как сам чувствует. Естественно, очень переживал. Сердце на экзаменах колотилось так, что, казалось, сейчас выпрыгнет из груди. Сурдопереводчика рядом, конечно же, не было. Когда преподаватель что-то объяснял, Руслан улавливал далеко не все, и пытался уточнять что-то у однокурсников. Те, в свою очередь, писали на листке бумаги, думая, что Руслан прочтет. Но он не понимал! Писали-то ребята в основном на кыргызском, а в интернате кыргызскому языку не учили.

- Через год оценки стали лучше, и меня официально зачислили на первый курс. В Академии я учился шесть лет. Письменный экзамен мне помогли написать, а сам на защиту диплома я написал картину, рассказал в ней свою историю. Тургунбай Садыков был удивлен моими способностями. Я ведь совсем неграмотный. Но он старался так мне все объяснить, чтобы я защитил диплом, - добавляет Руслан.

Сейчас Руслану чуть больше тридцати. Год назад он женился на девушке по имени Эльнура. Все говорят, что они очень красивая пара. Познакомились молодые люди в 2019-м. Сестра как-то спросила Руслана: "У тебя есть девушка? Надо обязательно с кем-нибудь познакомиться!".

- Я подумал: Где же я могу познакомиться с девушкой? Пошел в организацию глухих и… увидел Ее. Она была такая красивая! Культурная, воспитанная. Очень мне понравилась. Но мне не удобно было сразу просить у нее номер телефона. Я просто поздоровался, и спросил номер, как бы для друга. А вечером написал ей по WhatsApp. С месяц мы переписывались. Каждый день друг другу писали. Вечером после работы я ее встречал и провожал в Маевку, где она тогда жила. Год мы дружили, ездили на Иссык-Куль. Когда она заболела, я за ней ухаживал. Потом подумал: Ну, сколько я буду ходить вот так? Надо жениться! Сделал предложение, она согласилась, - объясняет Руслан.

Папа Руслана и родственники его выбор одобрили. Родителям Эльнуры, жившим в Джалал-Абаде, Руслан тоже понравился.

Сейчас они живут втроем: Руслан, его папа и Эльнура. Долгое время женской руки в их доме не было – мама Руслана умерла, когда ему было всего 13-ть. Эльнура же навела порядок. Теперь Руслан и его отец всегда вкусно накормлены, окружены заботой и лаской.

Постоянной работы у Руслана сейчас нет. Картины, увы, практически не продаются. Художник оценивает их по минимуму, но и эта цена людям кажется высокой.

- Раньше еще как-то более-менее было, а сейчас вообще тяжело. Народ искусством не интересуется – все "сидят" в своих сотках. Я очень люблю рисовать, но считаю, что работу нужно делать качественно, не экономить на материалах, красках. Вот, например, картины, которые здесь на аллее художников выставлены и продаются, не очень качественные, потому художники экономят на красках. Сами говорят, что иначе они получаются дорогие, и их никто не купит. А я так не могу! И потом, мне кажется, нужно писать оригинальные работы, а не копии, и не плагиат, - объясняет Руслан.

Некоторое время назад небольшая выставка картин Руслана Курманбекова прошла в стенах Агентства ADRA. Объявление об этом событии и том, что картины продаются, разместили в Facebook. Несколько полотен даже удалось продать. Руслан вообще благодарен этой организации за то участие, которая она оказывает в его судьбе.

В прошлом году Руслан познакомился с Галиной Ан, которая работает в ADRA. VB.KG уже рассказывал про этого мастера, создающего удивительные фарфоровые изделия. Вначале Руслану предложили поработать в цехе с синтепоном, но там что-то не заладилось с заказами. Тогда Галина решила организовать выставку работ Руслана, и до сих пор помогает. Познакомила с директором бишкекского кафе "Вкус Азии". Тот любезно согласился выставить картины молодого художника у себя – вдруг кто-то из посетителей обратит внимание и захочет приобрести одну из них. Прошло уже два месяца, но пока, к сожалению, ничего не продалось. Если вы захотите взглянуть на них или помочь Руслану и что-то приобрести, находится это заведение по адресу: улица Токтогула, 165.

- Я рисую свободно, не боясь сделать ошибку. Рисую акриловыми красками. В детстве писал маслом, но преподаватель посоветовал перейти на акрил, потому что так будет меньше вреда для моего здоровья. Вообще я голоден до рисования, и хотел бы зарабатывать на жизнь именно картинами. Конечно, это очень трудно. Но и бросить заниматься искусством я не могу, это то, что идет от моего сердца. Так что, все равно рисую. Картины складываю дома. Может быть, в будущем получится их продать. Знаю, что Союз художников регулярно проводит какие-то выставки, организует поездки для художников на пленэр, но меня не приглашают. Из-за своей глухоты я остаюсь в изоляции. Только не подумайте, что я чувствую себя каким-то ущемленным! Я способный, иду своей дорогой, и не считаю, что чем-то хуже здоровых людей! – подытоживает Руслан.


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URL: https://www.vb.kg/404784
Теги:
выставка, искусство, кафе, художник, парк
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