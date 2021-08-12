На фоне пандемии турпоток в Кыргызстан в 2020 году упал почти в четыре раза

Численность отдохнувших в Кыргызстане туристов в 2020 году составила 463,9 тысячи человек, что в 3,8 раза меньше, чем в 2019 году. Об этом говорится в годовом отчете Национального статистического комитета "Туризм в Кыргызстане".

В документе отмечается, что основное снижение наблюдалось в организованном секторе туризма, где в прошлом году отдохнули только 254,9 тысячи человек (в 3,2 раза меньше).

Указывается, что снижение показателей сферы туризма обусловлено введением ограничительных мер в связи с пандемией COVID – 19.

По данным Нацстаткома, в 2020 году прием и обслуживание туристов осуществляли 442 учреждения отдыха и организации туризма, включая гостевые дома, расположенные на территории и вне территории учреждений отдыха. Из них 97 - специализированные средства размещения (53 пансионата отдыха, из них один пансионат с лечением, один спортивно-оздоровительных лагерь, 13 санаториев, из них 4 - детских, 11 санаториев-профилакториев, 4 дома отдыха, 15 туристских баз и баз отдыха), а также 167 гостиниц и аналогичных средств размещения, 141 гостевой дом, 24 турфирмы и туроператора, бюро путешествий и экскурсий, 7 природных парков и заповедников и 6 других туристических объектов.